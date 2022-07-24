Я – мама
24.07.2022, 21:14

„Акушерка сказала мне: слава Богу, что вы вовремя попали в роддом, иначе могло не быть ни вас ни ребенка“

 
Kethelin Preis
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

"Я была на 39+6 неделе беременности, когда вдруг, оказавшись на улице, почувствовала, что у меня начались схватки. Я была спокойна, потому что такое у меня бывало и раньше. Но моя подруга посоветовала на всякий случай поехать в родильное отделение", — делится Кетелин свей историей родов c журналом Pere ja kodu. Совет подруги спас жизнь и ей, и ребенку.

Кетелин рассказывает историю рождения своего второго ребенка, которая наглядно демонстрирует, как важно вовремя приехать в роддом. Историю комментирует гинеколог.

„К больнице КТГ не выявила активной родовой деятельности, и шейка матки была твердой и закрытой. Я была разочарована, потому что с нетерпением ждала встречи с ребенком. Моего мужа отправили домой, но я на всякий случай осталась на ночь для наблюдения - как оказалось, к счастью!

В 2 часа ночи сквозь сон я почувствовала, что моя постель стала мокрой. Я бросилась в туалет и увидела, что из меня вытекает огромное количество крови и кровяных сгустков. Я надела прокладку и побежала искать акушерку. В коридоре царила суета - в ту ночь было необычайно много рожениц. Я стояла в коридоре, мои ноги были в крови, потому что прокладка ничего не держала, и в поисках врачей я умудрилась испачкать кровью весь коридор. Наконец я нашла свободную акушерку. Она меня осмотрела, и стало ясно, что...“

RusDelfi
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