„Акушерка сказала мне: слава Богу, что вы вовремя попали в роддом, иначе могло не быть ни вас ни ребенка“
"Я была на 39+6 неделе беременности, когда вдруг, оказавшись на улице, почувствовала, что у меня начались схватки. Я была спокойна, потому что такое у меня бывало и раньше. Но моя подруга посоветовала на всякий случай поехать в родильное отделение", — делится Кетелин свей историей родов c журналом Pere ja kodu. Совет подруги спас жизнь и ей, и ребенку.
Кетелин рассказывает историю рождения своего второго ребенка, которая наглядно демонстрирует, как важно вовремя приехать в роддом. Историю комментирует гинеколог.
„К больнице КТГ не выявила активной родовой деятельности, и шейка матки была твердой и закрытой. Я была разочарована, потому что с нетерпением ждала встречи с ребенком. Моего мужа отправили домой, но я на всякий случай осталась на ночь для наблюдения - как оказалось, к счастью!