24.04.2022, 18:00
Названы три трендовых фасона платьев на лето 2022 года
ФОТО: Shutterstock
Редактор портала Who What Wear Дженнифер Кэмп назвала три трендовых фасона платьев на лето 2022 года.
Так, эксперт заявила, что платья в рубчик станут актуальны в летнем сезоне текущего года. При этом подобные изделия будут представлены в различных вариациях — от облегающих до объемных силуэтов. В то же время к модным Кэмп отнесла указанный предмет гардероба с разрезами в разных частях наряда.
Также список редактора дополнили платья с ярким принтом, пышными рукавами и выделяющимися деталями. Отмечается, что популяризаторами изделий данного дизайна стали знаменитости, среди которых актрисы Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс, а также герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.