Названы три трендовых фасона платьев на лето 2022 года

Так, эксперт заявила, что платья в рубчик станут актуальны в летнем сезоне текущего года. При этом подобные изделия будут представлены в различных вариациях — от облегающих до объемных силуэтов. В то же время к модным Кэмп отнесла указанный предмет гардероба с разрезами в разных частях наряда.