РЕЦЕПТ | Пасхальный краффин: самое вкусное и модное угощение

Пока дрожжи активизируются, можно заняться основой будущего кулича краффина. Берем желтки и одно яйцо целиком (комнатной температуры) и начинаем взбивать их, постепенно добавляя сахар. Можно сделать это и простым венчиком, но лучше использовать миксер (на средней скорости). Не забудьте в яичную смесь добавить небольшую щепотку соли для усиления вкуса. Яйца взбиваем до светлой пышной пены, визуального увеличения массы в два раза и полного растворения кристаллов сахара.

Как понять, что опара готова? Сухие дрожжи, взаимодействуя с сахаром и молоком, образуют легкую пенообразную шапочку. Если этого не произошло, значит, вы взяли слишком горячее молоко. Также рекомендуем перед тем, как готовить краффин, убедиться, что срок годности дрожжей еще не истек.

Важная деталь: подогревать опару не нужно, иначе вы рискуете уничтожить дрожжи.

Приготовление пасхального краффина начинается с опары. Чтобы активировать дрожжи, нужно поместить их в питательную среду. Вливаем теплое молоко в посуду, предназначенную для опары, добавляем сахар, просеянную муку и дрожжи. Смесь хорошо перемешиваем, например, венчиком и оставляем на 15-20 минут в теплом месте без сквозняков.

100-125 гр сливочного масла (мягкого) щепотка мускатного ореха 200 гр вяленой клюквы Если вы не любите клюкву или ее не нашлось под рукой, можно заменить ягоду смесью изюма, цукатов, кураги и миндальными лепестками (или любыми другими измельченными орехами). Все берем в равных пропорциях — по 50 грамм каждого ингредиента.

В чем же уникальность этого кулича? В сочетании слоеного и сдобного теста, обилии начинки и воздушной структуре. Краффин готовится легко, а результат превосходит все ожидания. Убедитесь сами.

Важная деталь: в этом рецепте краффина не предусмотрен ванилин. Но если очень хочется, чтобы тесто было еще более ароматным, добавьте небольшое количество сахара с ванилью.

Помойте апельсин и обсушите его салфетками или бумажным полотенцем. Натрите цедру. Нам нужна всего одна столовая ложка. Выдавите из апельсина сок, уберите из него мякоть и косточки.

Важная деталь: снимать цедру нужно осторожно, не задевая белую прослойку под кожицей апельсина, иначе в тесте появится неприятный горький привкус.

Затем возьмите чашу, в которой планируете замесить тесто. Убедитесь, что она сухая, чистая и не имеет посторонних запахов. В чашу просеиваем пшеничную муку и ложкой посередине делаем углубление. В него мы вливаем подготовленную опару, теплое растопленное сливочное масло, сок апельсина (30 мл) и его цедру (1 ст. л.), а также взбитые яйца. Тесто можно начать вымешивать ложкой или лопаткой в чаше, а после — руками на столе или коврике для раскатки.

Тесто, вероятнее всего, будет прилипать к рукам. Но муку не добавляем. Смазываем руки растительным маслом. Вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. Как правило, этот процесс занимает не более 10-12 минут.

Тесто следует скатать в шар и переложить его обратно в чашу, предварительно смазанную растительным маслом. Будущему краффину нужно “отдохнуть”. Поэтому накрываем чашу пищевой пленкой (или чистым вафельным кухонным полотенцем) и отправляем в теплое место без сквозняков на полтора-два часа.

Пока тесто подходит, можно заняться начинкой. Переберите ягоды клюквы, а затем залейте их кипятком и оставьте на 15-20 минут. Откиньте вяленую клюкву на сито и просушите бумажным полотенцем.

Важная деталь: если вы используете миндальные лепестки, рекомендуем предварительно подсушить их на сухой сковороде до легкого коричневого оттенка.