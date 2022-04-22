2-летняя Марта-Адель нуждается в помощи замечательных людей, чтобы получить протез руки

Визит к протезисту в Германии и часть самофинансирования протеза руки, который абсолютно необходим ребенку, обойдутся в 3382 евро.

История болезни Марты Адель была сложной и печальной — ребенок родился недоношенным и с пороком сердца, на фоне которого позже развилась сердечная недостаточность. В прошлом году Марта Адель заболела бронхиолитом и находилась в реанимации 92 дня, а из-за осложнений и нарушения кровообращения не оставалось ничего иного, кроме как ампутировать у маленькой девочки левую руку по локоть…

Сегодня Марта Адель восстанавливается и идет на поправку, но перед ее семьей стоит новое испытание — ребенку нужен протез руки, который не производится в Эстонии, потому что в настоящее время в Эстонии нет технологических решений для изготовления протеза для такого маленького ребенка. Однако в Германии это возможно — и, к счастью, у эстонского протезиста, к которому обратилась семья Марты Адель, есть хороший контакт с немецкими протезистами. Сама консультация бесплатна, и маленькая девочка и ее семья долгожданны там и готовы поехать в Германию как можно скорее, но семье нужна помощь, чтобы покрыть расходы на лечебную поездку и часть самофинансирования протеза.

Семья маленькой Марты Адель обратилась со своей проблемой в Нарвское самоуправление, но быстро получила отрицательный ответ, что данный вид услуг не поддерживается. Кроме того, семье было рекомендовано подать заявление на получение прожиточного минимума, то есть заранее подсчитать, есть ли надежда на получение какой-либо помощи в зависимости от доходов родителей.

Стыдно и неудобно снова слышать о ситуации, когда семью, находящуюся в уязвимом положении, гоняют от одной двери к другой, а родителей, которые только что три месяца находились в реанимации и чей ребенок потерял конечность, просят пересчитать зарплаты, чтобы узнать, соответствуют ли они требованиям на получение помощи или нет…