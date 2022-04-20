20.04.2022, 15:00
Назван самый модный цвет весны 2022 года
ФОТО: Shutterstock
Модный редактор Glamour Джорджия Тродд назвала коричневый цвет самым модным оттенком весны 2022 года. Об этом говорится на сайте издания, пишет rambler.
По словам журналистки, последние несколько лет трендовыми оставались черный, серый и синий цвета, которые идеально выписывались в минималистичный гардероб. Однако в нынешнем сезоне кофейные и шоколадные оттенки также обретают популярность.
“Тренд гармонично сочетается с любыми другими цветами — от теплых землистых до смелого и модного сиреневого”.