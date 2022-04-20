Блюдо недели: кулич с изюмом и цукатами на Пасху
Совсем скоро наступит один из главных православных праздников — Пасха. И самое время выбрать рецепт кулича, который традиционно пекут в Чистый четверг, передает passion.ru
Кулич с изюмом и цукатами
Рецепт от московского шеф-повара Владимира Богожавеца.
Что нужно:
1 кг муки
300 г сахара
400 г сливочного масла
100 г маргарина
40 г дрожжей
20 г соли
3 г кристаллизированного ванилина
12 яиц
2 желтка
150 г кураги
150 г чернослива
150 г фиников
100 г белого изюма
100 г черного изюма
150 г цукатов
Как приготовить:
Шаг 1. Замесите тесто. В емкость выложите яйца, муку, дрожжи, сахар и взбейте до однородной массы, чтобы тесто вытягивалось.
Шаг 2. Переложите тесто в чистую миску, которую предварительно нужно смазать сливочным маслом.
Шаг 3. Оставьте настаиваться тесто под пленкой полтора часа при комнатной температуре, далее полтора часа в холодильнике.
Шаг 4. После того как тесто постояло в холодильнике, его нужно раскатать в ровный пласт.
Шаг 5. На пласт рассыпьте все цукаты и сухофрукты и заверните тесто в рулет.
Шаг 6. От рулета отрежьте части по 400-500 граммов, в зависимости от формы кулича.
Шаг 7. Разложите тесто в форму для кулича и расстаивайте его 2 часа при температуре 30 градусов.
Шаг 8. После того как тесто поднялось, верхушку кулича смажьте взбитым яйцом и посыпьте жемчужным сахаром и штрейзельной крошкой (сахар, смешанный с мукой и холодным сливочным маслом). Выпекайте кулич 40 минут при 160 ⁰C.