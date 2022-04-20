Блюдо недели: кулич с изюмом и цукатами на Пасху

Кулич с изюмом и цукатами

Рецепт от московского шеф-повара Владимира Богожавеца.

Что нужно:

1 кг муки

300 г сахара

400 г сливочного масла

100 г маргарина

40 г дрожжей

20 г соли

3 г кристаллизированного ванилина

12 яиц

2 желтка

150 г кураги

150 г чернослива

150 г фиников

100 г белого изюма

100 г черного изюма

150 г цукатов

Как приготовить:

Шаг 1. Замесите тесто. В емкость выложите яйца, муку, дрожжи, сахар и взбейте до однородной массы, чтобы тесто вытягивалось.

Шаг 2. Переложите тесто в чистую миску, которую предварительно нужно смазать сливочным маслом.

Шаг 3. Оставьте настаиваться тесто под пленкой полтора часа при комнатной температуре, далее полтора часа в холодильнике.

Шаг 4. После того как тесто постояло в холодильнике, его нужно раскатать в ровный пласт.

Шаг 5. На пласт рассыпьте все цукаты и сухофрукты и заверните тесто в рулет.

Шаг 6. От рулета отрежьте части по 400-500 граммов, в зависимости от формы кулича.

Шаг 7. Разложите тесто в форму для кулича и расстаивайте его 2 часа при температуре 30 градусов.

Шаг 8. После того как тесто поднялось, верхушку кулича смажьте взбитым яйцом и посыпьте жемчужным сахаром и штрейзельной крошкой (сахар, смешанный с мукой и холодным сливочным маслом). Выпекайте кулич 40 минут при 160 ⁰C.