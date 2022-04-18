Названы пять лучших блюд из яиц для худеющих

По словам диетолога, весной можно приготовить фриттату — итальянское блюдо из яиц с сезонными овощами. Она рекомендует добавлять в нее спаржу, лук-порей, красный сладкий перец и шпинат. Эти продукты содержат клетчатку и питательные вещества, которые способствуют похудению, заряжают энергией и дают чувство сытости в течение дня, передает rambler.

Янг отдельно упоминает фриттату, приготовленную с красным перцем и сыром. Чтобы сделать ее еще полезнее, лучше не класть в нее бекон и другие мясные продукты, утверждает она. Этот совет относится и к другим блюдам из яиц.

“Чем больше овощей, тем лучше. Чем меньше обработанного мяса, тем лучше”, — объясняет диетолог.