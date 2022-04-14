ФОТО | Kaubamaja обновил отдел женской одежды и ассортимент брендов. В честь этого известных эстонских модниц проверили на прочность!

Kaubamaja в сотрудничестве с дизайнерами интерьера Тармо Пийрметсом и Анни Котов из бюро Pink разделили новый отдел женской одежды на несколько отдельных частей, в которых клиенты могут надолго погрузиться в мир моды. В ходе работ уделили внимание и экологичности, использовав старую, но обновленную мебель, экологичные материалы и необычные решения — например, в зоне примерочных кабинок используются рулоны, на которые наматывается ткань.

Этой весной в женском отделе Kaubamaja также стало на 13 брендов одежды больше. Также теперь там есть отдельная зона для дизайнерских брендов, где сочетаются марки как, мировых, так и эстонских дизайнеров.

Среди новых марок — Isabel Marant Étoile, MSGM, Patou, MM6 Maison Margiela, Dsquared2 и The Kooples. Последние сами связались с Kaubamaja, чтобы разместить там свою одежду.

Чтобы отметить открытие обновленного отдела, Kaubamaja пригласил известных эстонских модниц принять участие в челлендже. Девушек разделили на пары и поставили задачу — подобрать друг-другу стильный образ, соответсвующий заявленной теме.

Ану Саагим и Реэт Хярмат должны были подобрать друг-другу праздничный наряд, Анне Реэманн с дочерью Соней и Пирет Калда с дочерью Амандой Хермийне — образ для похода в театр. Инга Тислар и Элерин Тийт достался наряд для похода на бранч, а троице из Катрийн Кюбар, Агне Вахер и Мерил Мяги - наряд для вечеринки в саду.

Справились ли модницы с поставленным заданием? Смотрите в галерее!