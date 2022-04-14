8 токсичных фраз, которые могут разрушить ваши отношения

Подумайте, как часто вы позволяете себе выпаливать в гневе и разочаровании ужасные фразы, которые на самом деле вы не имеете в виду.

И хотя вы вскоре забываете, о чём, собственно, был спор или конфликт, чувство боли, вызванное токсичными словами, как правило, остаётся с человеком намного дольше. Иногда даже в течение многих и многих лет.

Такие слова, как ржавчина, разъедают доверие, взаимопонимание и любовь, лежащие в основе отношений.

1. “Если ты действительно так думаешь, может, нам стоит развестись?”

Было бы разумно, если бы пара в самом начале своих отношений договорилась никогда не использовать эту манипулятивную фразу в качестве угрозы и запугивания, так как она может подрывать чувство доверия и безопасности в браке.

В худшем же случае данная фраза означает “Мы пока вместе только ради детей” или “Я просто выжидаю подходящего момента”.

Кстати, по статистике те пары, которые злоупотребляют этой фразой, зачастую действительно расходятся и расстаются.

Да, эта фраза озвучивается в разгар ссоры, и человек, произносящий её, обычно развода совсем не хочет. Он просто выражает своё полное бессилие разрешить данный конкретный конфликт, а это только углубляет пропасть между людьми.

Кроме того, не стоит забывать, что семья состоит из двух партнёров, каждый из которых привносит в неё свои ценности, идеи и убеждения.

Многие конфликты, связанные с этими различиями, никогда не будут разрешены, следовательно, компромисс или обоюдное согласие иметь разное мнение могут быть единственным и самым мудрым решением.

2. “Я тебя ненавижу”

Эти слова можно перефразировать как “Я тебя больше не люблю”.

Конечно, вы можете не поверить, что ваш партнёр имел в виду именно ненависть к вам, но подобная фраза способна шокировать до глубины души, даже если человек потом станет извиняться и заверять вас в своей любви.

Скорее всего, вы будете злы и обижены за то, что он позволил себе причинить вам боль такими словами.