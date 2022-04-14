8 токсичных фраз, которые могут разрушить ваши отношения
Хотя слова вряд ли способны навредить физически, но вот испортить настроение и нанести эмоциональную травму они вполне могут. А совокупный эффект неоднократных обидных слов даже будет иметь очень долгие последствия, пишет rambler.
Подумайте, как часто вы позволяете себе выпаливать в гневе и разочаровании ужасные фразы, которые на самом деле вы не имеете в виду.
И хотя вы вскоре забываете, о чём, собственно, был спор или конфликт, чувство боли, вызванное токсичными словами, как правило, остаётся с человеком намного дольше. Иногда даже в течение многих и многих лет.
Такие слова, как ржавчина, разъедают доверие, взаимопонимание и любовь, лежащие в основе отношений.
1. “Если ты действительно так думаешь, может, нам стоит развестись?”
Было бы разумно, если бы пара в самом начале своих отношений договорилась никогда не использовать эту манипулятивную фразу в качестве угрозы и запугивания, так как она может подрывать чувство доверия и безопасности в браке.
В худшем же случае данная фраза означает “Мы пока вместе только ради детей” или “Я просто выжидаю подходящего момента”.
Кстати, по статистике те пары, которые злоупотребляют этой фразой, зачастую действительно расходятся и расстаются.
Да, эта фраза озвучивается в разгар ссоры, и человек, произносящий её, обычно развода совсем не хочет. Он просто выражает своё полное бессилие разрешить данный конкретный конфликт, а это только углубляет пропасть между людьми.
Кроме того, не стоит забывать, что семья состоит из двух партнёров, каждый из которых привносит в неё свои ценности, идеи и убеждения.
Многие конфликты, связанные с этими различиями, никогда не будут разрешены, следовательно, компромисс или обоюдное согласие иметь разное мнение могут быть единственным и самым мудрым решением.
2. “Я тебя ненавижу”
Эти слова можно перефразировать как “Я тебя больше не люблю”.
Конечно, вы можете не поверить, что ваш партнёр имел в виду именно ненависть к вам, но подобная фраза способна шокировать до глубины души, даже если человек потом станет извиняться и заверять вас в своей любви.
Скорее всего, вы будете злы и обижены за то, что он позволил себе причинить вам боль такими словами.
3. “Это глупо”
Оба партнёра (супруга) не всегда смотрят на вещи одинаково. Иногда один делает что-то, что имеет для него смысл, но другому это кажется нелогичным и иррациональным. И наоборот.
И снова — помните о том, что каждый человек в отношениях имеет разные точки зрения и разные ценности. Намного лучше, когда вы стараетесь понять друг друга, а не спешить с оценочными суждениями или обижаться.
4. “Конечно, только женщина (мужчина) может так думать!”
Эта фраза из разряда “Занимайся своими женскими делами” или “Это мужская работа”.
Иногда различия в образе мышления или в действиях вызывают конфликты. Нередко это может быть проблема, которая долго вызревала, а потом достигла точки кипения и вылилась в конфликт.
Не стоит переходить на личности и принижать друг друга. Лучше сообща поработайте над решением проблемы и скажите друг другу парочку утешительных слов.
5. “Я не хочу об этом говорить”
Порой партнёрам нужно выйти из конфликта и взять паузу, чтобы остыть. Но когда хотя бы один из них полностью отказывается обговаривать и решать проблему, это вызывает неприятный осадок.
Чем дольше мы позволяем негативным чувствам и мыслям оставаться внутри, тем активнее они проникают в наше подсознательное восприятие друг друга и влияют на дальнейшее общение и взаимодействие.
Лучше всего видоизменить эту фразу и сказать: “Я не готова говорить об этом прямо сейчас. Дай мне немного времени, чтобы остыть и подумать, а потом мы всё обсудим”.
6. “Ты такой же, как твоя мама (папа)”
Даже если вы никогда не озвучивали эту фразу, вы наверняка о ней думали, когда были в гневе. И вам уж точно она не приходит на ум, когда вы в хорошем настроении.
В любом случае гораздо лучше поднять вопрос о реальной проблеме, нежели использовать обидные намёки или оскорбления.
7. “Отстань от меня!”
Другой вариант — это “Не доставай меня” или “Не лезь в мои дела”.
Если один из партнёров начинает придираться или доставать другого какими-то вопросами или претензиями, скорее всего, это означает, что возникла проблема, и её нужно решить.
Попытка огрызнуться в ответ с помощью этой фразы вряд ли является хорошим решением. Вместо этого, лучше попытаться откорректировать своё поведение и признаться в том, что менять жизненные привычки нелегко.
8. “Расслабься!”
Фактически это жёсткий призыв перестать думать о проблеме. Если человек чем-то расстроен и удручён, советовать ему расслабиться совершенно неконструктивно. Если бы он мог, он бы уже это давно сделал.
Лучше попросить партнёра рассказать о том, что его беспокоит, и как можно ему помочь. Умение выслушать и искренняя поддержка — гораздо лучший способ справиться с ситуацией.