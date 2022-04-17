ТОП-5 профессий мужчин, которые часто фигурируют при разводе

“В моей карьере были очень сложные дела и, что шокирует больше всего, во многих из них участвовали мужчины, принадлежащие к этим пяти профессиям”, — сообщила пользовательница с инициалами КК.

Позже ее идентифицировали как Кейти К. Леонард, основательницу и управляющего партнёра Leonard Firm из Атланты, США. В числе названных ею профессий фигурируют пожарные, офицеры полиции, военнослужащие, хирурги и пилоты.

В видеоролике она также утверждает, что среди представителей названных профессий встречаются “исключения”, и не все мужчины подпадают под тренд. Но, в общем, по словам Кейти, такие специалисты склонны к “нарциссизму” и “избыточному контролю”. “С ними намного сложнее договориться при разводе. Они ведут себя в таком роде: “Взорвите и сожгите землю, как вы смеете бросать мне вызов!”, — отметила она.

“Если мы посмотрим, то увидим, что их объединяет. Они же боги в своей профессии, так ведь?”, — риторически вопрошает Леонард у подписчиков. “Если вы полицейский, вы ходите по улице с пистолетом. Вы наделены властью. Если вы хирург, то ходите по больнице — каждый смотрит на вас снизу вверх, вы при исполнении, каждый относится к вам с уважением. И потом вы возвращаетесь домой, и внезапно всё меняется, кто-то просит вас вынести мусор. Я думаю, это сложно, взять и перенастроиться”, — говорит адвокат.

Тем временем, пилоты, включая тех, то работает в армии, берут на себя полную ответственность, когда “за один рейс вынуждены контролировать жизни 150-200 человек”, — говорит эксперт. “И они склонны к самолюбованию и гиперконтролю”. Клип КК собрал 1,5 миллиона просмотров и 12 400 комментарий, в основном, поддерживающих её точку зрения. “Универсально”, — говорится в одном из комментариев, набравших 15 тысяч лайков. “Развелась с хирургом и могу подтвердить, что это правда” — гласит другой отзыв с 2 тысячами лайков. Подписчики также предложили продолжить список Леонард и добавить в него священнослужителей, спортсменов и инвестиционных банкиров.

Что касается женщин, то адвокат из Атланты предостерегла мужчин от женитьбы на женщинах, которые собираются родить детей и сидеть дома, даже когда те подрастут. “Когда вы разводитесь с такими женщинами, они парализованы страхом, и это так, потому что вся их жизнь вот-вот кардинально изменится”, — утверждает юрист. “Они не имеют понятия о многих аспектах финансовой стороны жизни и, вообще, что происходит. Поэтому они предпочитают засунуть голову в песок и тянуть время”, — продолжила Кейти в следующем видеоролик, набравшем 2.9 миллиона просмотров.