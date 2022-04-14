Психолог озвучила две главные причины разрушения крепких браков

Самой главной причиной разрушения отношений специалист назвала ссоры на бытовой почве. По ее словам, именно разногласия по поводу домашних обязанностей наиболее часто приводят к разводу. Вертинская объяснила, что решить проблему мелких обид можно, если заранее распределить дела по дому и зоны ответственности.