ФОТО | "Ярко и женственно!" Эстонский дизайнер Диана Денисова — о том, чем впечатлила весенняя Tallinn Fashion Week

Если бы мне надо было одним словом охарактеризовать весеннюю Неделю моды Таллинна, я бы сказала, что она была яркой.

У меня создалось впечатление, что наши дизайнеры, притихшие во время пандемии, развернулись со всей силой. Кто-то выбрал один тренд и бросил все силы на его развитие. А в других коллекциях, например, бренда Alexanderling, модных фишек было предостаточно, на любой вкус.



И еще эта Неделя была очень женственной. Оборки, воланы, кружево — на два дня Котел культуры превратился в своеобразный женский будуар.

И тем выгоднее смотрелась на этом фоне единственная мужская коллекция, представленная брендом Hannes Rüütel.

Наши торговые марки Althea и Donna Nordica подготовила для своих покупателей изящные платья на каждый день, а также яркие и блестящие наряды для летних вечеринок.





А мэтры Mammu Couture и Embassy of Fashion в своих коллекциях подняли моду до уровня искусства.













Неделя удалась, это точно. И еще долго мы будем говорить о трендах моды, нашедших свое отражение в коллекциях дизайнеров Таллина.

А если вы хотите узнать об этом быстрее — приглашаю вас 26 апреля в 18.00 на встречу “Стильное заявление с Дианой Денисовой. Tallinn Fashion Week и мировые тенденции моды весна-лето 2022”. Все подробности — ПО ССЫЛКЕ.

Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий “Стильное заявление” для женщин 45+. Теперь Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога “Стильное заявление” можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

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