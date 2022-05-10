10.05.2022, 16:02
Во время припадка у ребенка закатились глаза, а тело свело судорогами. Мать: "Я боялась, что потеряю сына"
ФОТО: Kristi Palm-Anis
Реанимобиль выехал. Нам сказали, что он прибудет через 8 минут. “Неужели нельзя побыстрее?” — молилась я. Каждая секунда, казалось, длилась вечность. Это была самая страшная ночь в моей жизни”, — вспоминает Туули день, когда внезапный приступ едва не лишил жизни её сына.
"Весной прошлого года мы собирались отправиться в Южную Эстонию, - рассказывает Туули. Домик для ночлега был уже забронирован, планы построены. Накануне мы сходили с сыном на длительную прогулку - Аарону на тот момент был годик и 11 месяцев - и я ещё удивилась, что в коляске он заснул довольно быстро"...
После этого, по словам женщины, сын уснул еще раз: вечером, в машине у мужа.