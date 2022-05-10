Во время припадка у ребенка закатились глаза, а тело свело судорогами. Мать: "Я боялась, что потеряю сына"

"Весной прошлого года мы собирались отправиться в Южную Эстонию, - рассказывает Туули. Домик для ночлега был уже забронирован, планы построены. Накануне мы сходили с сыном на длительную прогулку - Аарону на тот момент был годик и 11 месяцев - и я ещё удивилась, что в коляске он заснул довольно быстро"...