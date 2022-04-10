Назван самый модный аксессуар 2022 года

По словам журналистов, самым трендовым украшением будущего сезона станет чокер. Они также отметили, что упомянутый аксессуар пользовался популярностью в 2016 году, когда на пике моды были наряды в стиле 1990-х годов.

В 2022 году дизайнеры вновь начали создавать различные чокеры и задали тенденцию на аксессуары из прошлого века. Специалисты составили подборку украшений, которые, по их мнению, станут актуальными в наступающем сезоне. В список, например, попали ожерелья из кожи и металла.

Помимо этого, широкую популярность обретут аксессуары с шипами и жемчугом. Также в моду войдут чокеры-цепи и изделия с объемными бусинами. В заключение специалисты порекомендовали читателям издания обратить внимание на многоярусные украшения.