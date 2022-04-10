10.04.2022, 14:10
Названы самые модные купальники лета 2022 года
ФОТО: Photo by MAX LIBERTINE on Unsplash
Купальный сезон ещё толком не успел начаться, а редакция журнала InStyle уже назвала купальники в ретростиле самыми модными в 2022 году.
По информации издания, количество поисковых запросов на упомянутый вид плавательных костюмов заметно выросло за последние шесть месяцев. Так, например, интерес к драпированным бикини увеличился на 463 процента, а бикини в клетку стали искать в Google чаще на 264 процента.
Кроме того, в списке популярных купальников на лето оказались танкини (раздельная модель пляжной одежды, которая состоит из майки и трусов), плавательные костюмы цвета металлик и бикини с завязками вокруг шеи. “Тренд подкреплен волной ностальгии по моде 1980-х и 1990-х годов”, — объяснила журналистка Лора Рейли.