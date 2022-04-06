ФОТО | От Balenciaga до Valentino. 5 самых интересных коллекций осень-зима 2022-2023 с мировых подиумов

С начала февраля и до конца марта мы следили за мировыми столицами моды — Нью-Йорком, Лондоном, Миланом и Парижем. И совсем скоро мы увидим что приготовили наши дизайнеры для Недели моды Таллинна. А пока я хочу напомнить о пяти коллекциях с мировых подиумов, вызвавших наибольший интерес.

Balenciaga

Изначально коллекция, которую задумал креативный директор бренда Демна Гвасалия, была посвящена проблемам изменения климата. Но февраль 2022-го изменил все. Первая реакция Демны была — отказаться от показа: “Разве можно сейчас думать о моде? Должен ли я отменить шоу? Но нет: я решил, что мы будем сопротивляться”. Концепция коллекции стала другой.

Модели ходили в гигантском снежном шаре, они напоминали беженцев, спасающихся от войны. Согнувшись от снега и ветра, некоторые с тяжелыми сумками, они шли навстречу новой реальности.

Черные асимметричные платья, огромные худи, меховые куртки и в конце коллекции два образа — один в желтом спортивном костюме, другой в синем платье с длинным-длинным шлейфом.

Jil Sander

Коллекция, созданная Люси и Люком Майерами получилась элегантной и женственной. “Мы хотели сосредоточиться на скульптурном крое, почти в духе высокой моды”, — сказала Люси за кулисами.









Loewe

В то время, когда реальность становится страшной и бессмысленной, мода вполне может быть нелогичной, особенно в бренде Loewe.

В коллекции много… воздушных шаров: красные, зажатые между ремешками ботинок и выглядывающие из-под драпировки платья; коричневые, бежевые, розовые, напоминающие женское белье или чувственные губы.

“Воздушный шар создает напряжение, — заметил Джонатан Андерсон, креативный директор бренда, — Но это не будет длиться вечно. Он лопнет”.

Prada

Коллекция Миуччи Прада и Рафа Саймона — это вещи уличного стиля. Точка зрения Миуччи остается неизменной: одевайтесь так, как вы того хотите.

















Valentino

И наконец, моя любимая коллекция — “Pink PP Valentino”. Креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли поднял розовый цвет на совершенно новый уровень.