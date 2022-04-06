ФОТО | От Balenciaga до Valentino. 5 самых интересных коллекций осень-зима 2022-2023 с мировых подиумов
Почти подошли к концу показы коллекций осень-зима 2022/23 — вслед за мировыми столицами моды 7 и 8 апреля свои коллекции на Tallinn Fashion Week 2022 представят эстонские дизайнеры. А известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге ”Стильное заявление” на RusDelfi рассказывает, какие коллекции осень-зима 2022-2023 известных мировых брендов показались ей самыми интересными.
С начала февраля и до конца марта мы следили за мировыми столицами моды — Нью-Йорком, Лондоном, Миланом и Парижем. И совсем скоро мы увидим что приготовили наши дизайнеры для Недели моды Таллинна. А пока я хочу напомнить о пяти коллекциях с мировых подиумов, вызвавших наибольший интерес.
Balenciaga
Изначально коллекция, которую задумал креативный директор бренда Демна Гвасалия, была посвящена проблемам изменения климата. Но февраль 2022-го изменил все. Первая реакция Демны была — отказаться от показа: “Разве можно сейчас думать о моде? Должен ли я отменить шоу? Но нет: я решил, что мы будем сопротивляться”. Концепция коллекции стала другой.
Модели ходили в гигантском снежном шаре, они напоминали беженцев, спасающихся от войны. Согнувшись от снега и ветра, некоторые с тяжелыми сумками, они шли навстречу новой реальности.
Черные асимметричные платья, огромные худи, меховые куртки и в конце коллекции два образа — один в желтом спортивном костюме, другой в синем платье с длинным-длинным шлейфом.
Jil Sander
Коллекция, созданная Люси и Люком Майерами получилась элегантной и женственной. “Мы хотели сосредоточиться на скульптурном крое, почти в духе высокой моды”, — сказала Люси за кулисами.
Loewe
В то время, когда реальность становится страшной и бессмысленной, мода вполне может быть нелогичной, особенно в бренде Loewe.
В коллекции много… воздушных шаров: красные, зажатые между ремешками ботинок и выглядывающие из-под драпировки платья; коричневые, бежевые, розовые, напоминающие женское белье или чувственные губы.
“Воздушный шар создает напряжение, — заметил Джонатан Андерсон, креативный директор бренда, — Но это не будет длиться вечно. Он лопнет”.
Prada
Коллекция Миуччи Прада и Рафа Саймона — это вещи уличного стиля. Точка зрения Миуччи остается неизменной: одевайтесь так, как вы того хотите.
Valentino
И наконец, моя любимая коллекция — “Pink PP Valentino”. Креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли поднял розовый цвет на совершенно новый уровень.
Показ Valentino был ошеломляющим, дающим оптимизм и надежду в это непростое время.
“Розовый — это Любовь и Свобода”, — сказал Пиччоли в конце шоу.
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий “Стильное заявление” для женщин 45+. Теперь Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога “Стильное заявление” можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
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