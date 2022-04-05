Я – мама
05.04.2022, 16:52

Новая мода: родители в Украине называют новорожденных детей в честь ракетного комплекса

 
Forte
ФОТО: Scanpi/Panther Media

По сообщению Министерства юстиции Украины, в стране теперь проживают дети по имени Джавелин и Джавелина.

В Винницкой области и в Киеве новорожденных девочку и мальчика назвали в честь американских переносных противотанковых ракетных комплексов. Мальчику дали имя Ян Джавелин, а девочку в Киеве назвали Джавелина.

“При выборе имени ребенку родители чаще всего учитывают следующие факторы: семейные традиции, моду, национальность родителей, религиозные и политические взгляды. Для некоторых решающую роль при выборе имени для ребенка сыграла война, в которой украинцы второй месяц сражаются за независимость и суверенитет нашего государства”, — прокомментировал новый “тренд” министр юстиции Украины.

Самыми распространенными мужскими именами, которыми называют детей в регионе, по-прежнему остаются Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил, Дмитрий. Женскими — Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.

RusDelfi
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