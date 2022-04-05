Новая мода: родители в Украине называют новорожденных детей в честь ракетного комплекса

В Винницкой области и в Киеве новорожденных девочку и мальчика назвали в честь американских переносных противотанковых ракетных комплексов. Мальчику дали имя Ян Джавелин, а девочку в Киеве назвали Джавелина.

“При выборе имени ребенку родители чаще всего учитывают следующие факторы: семейные традиции, моду, национальность родителей, религиозные и политические взгляды. Для некоторых решающую роль при выборе имени для ребенка сыграла война, в которой украинцы второй месяц сражаются за независимость и суверенитет нашего государства”, — прокомментировал новый “тренд” министр юстиции Украины.