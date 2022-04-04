Блюдо недели: салат “Коул слоу” — доступная классика для любителей капусты

“Коул слоу” — классика американской кухни, которая пришлась по вкусу и жителям России. Готовится этот салат очень просто, а среди ключевых ингредиентов сплошь доступные и всесезонные продукты. Забирайте рецепт этого блюда от шефа и скорее витаминизируйтесь, чтобы пережить последние холодные дни этого сезона, передает passion.ru