Блюдо недели: салат “Коул слоу” — доступная классика для любителей капусты
“Коул слоу” — классика американской кухни, которая пришлась по вкусу и жителям России. Готовится этот салат очень просто, а среди ключевых ингредиентов сплошь доступные и всесезонные продукты. Забирайте рецепт этого блюда от шефа и скорее витаминизируйтесь, чтобы пережить последние холодные дни этого сезона, передает passion.ru
Салат “Коул слоу”
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы “Король гриля” на телеканале “Кухня ТВ”
Что нужно:
1 кочан краснокочанной капусты
3 фиолетовые моркови
2 зеленых яблока
100 мл йогурта
100 мл майонеза
соль, перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Разрежьте кочан капусты на части, удалите кочерыжку и мелко нашинкуйте капусту, затем слегка обожмите ее руками и выложите в глубокую емкость для салата.
Шаг 2. Морковь натрите на терке и выложите к нашинкованной капусте. Также натрите на терке или мелко нашинкуйте вручную зеленое яблоко и выложите в салат.
Шаг 3. Добавьте в салат майонез, йогурт, немного сахара по желанию и тщательно перемешайте. Выложите в тарелку для подачи.