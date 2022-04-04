6 уроков о том, как обучать детей финансовой грамоте(8)
В конце концов, мы все хотим, чтобы наши дети добились успеха в жизни и делали правильный выбор. Когда дело касается денег, может возникнуть вопрос: как мы можем научить наших детей финансовой мудрости, если мы и сами иногда бываем не на высоте?
Во время состоявшейся 29 марта в группе Facebook Kogumispäevik прямой трансляции, обучение детей финансовой грамоте обсуждали отец двух детей и инвестор Кристьян Лийвамяги, мать пятерых детей и автор книги „Tom õpib rahatarkust” Рийн Туттельберг и 24-летний преподаватель финансовой грамоты Март Вайну, который недавно выпустил детскую финансовую игру Cashy. Модератором обсуждения была руководитель Института финансов Мари-Лийс Яэгер.
Что мы сами можем почерпнуть из этой дискуссии о том, как обучать детей обращению с деньгами? Вот шесть мини-уроков, которые будут полезны и всем взрослым.
1. Это не просто образное выражение: Ваш пример имеет решающее значение.
Все три участника дискуссии рассказали, что в детстве они слышали избитую фразу: “Денег нет”. Это также может вызвать напряжение в доме. “Я видел, что в будущем я не хотел бы так жить”, — говорит Март, добавляя, что даже будучи маленьким ребенком, он искал способы заработать деньги.
“Мы всегда спрашиваем студентов, говорят ли они о деньгах дома и как часто они об этом говорят. Оказалось, что примерно половина из них говорит об этом раз в месяц, а остальные, как правило, не говорят об этом вообще. А когда они это делают, то в основном говорят о нехватке денег”, — говорит Март.
Постоянный разговор о деньгах как о проблеме, а не как о средстве достижения цели, также влияет на восприятие ребенка. “Как родители, мы являемся примером для подражания, мы поощряем разговоры о деньгах и вопросы о них, и мы не говорим ребёнку, что им ещё слишком рано говорить о деньгах или что денег нет”, — подчеркивает Кристьян. “Прежде всего, говорить, что денег нет вообще, — это ложь, которая к тому же оставляет неприятное ощущение. Во-вторых, лучше объяснить и передать знания о том, почему, например, Вам не нужно покупать шоколадку прямо сейчас”. Он добавляет, что важно донести до домашних: деньги — это инструмент, а не самоцель.
2. Дети могут не знать, откуда берутся деньги и на что они тратятся. Расскажите им об этом.
Кристьян вспоминает, как, будучи школьником, он понимал жизнь так: сначала нужно пойти в школу, потом освоить профессию, потом пойти на работу, потом дождаться пенсии, и тогда жизнь закончится. Но в наше время это не обязательно так — деньги могут делать работу за нас, выход на пенсию с удовольствием откладывается, а в школу можно ходить несколько раз в жизни. Выбор становится всё шире, и даже дети могут не знать, откуда их родители берут деньги.
“В моей семье мы всегда руководствовались принципом открыто и честно говорить с нашими детьми обо всём. Мы просто находим время и объясняем. Признаюсь, сначала было трудно, но шаг за шагом становилось легче”, — говорит Кристьян. Например, они обсуждали дома, сколько будет стоить предстоящая поездка на отдых и сколько будет стоить семейный автомобиль. “На этот раз ребенок удивился: откуда у тебя так много денег? Оттуда мы узнали о доходах мамы и папы, сколько они зарабатывают и сколько времени нужно, чтобы накопить на что-то”, — говорит Кристьян, добавляя, что также стоит взять ребёнка с собой на работу, чтобы он увидел, как выглядит работа родителей. Таким образом, ребёнок получает полную картину: откуда берутся деньги, куда они идут и какие есть варианты.
“Я полагаю, что одна из причин, по которой многие родители не говорят со своими детьми так откровенно, заключается в том, что дети так честны, что они могут не подозревать и рассказывать то, что знают, а люди этого немного боятся”, — говорит Мари-Лийс. Кристьян соглашается и добавляет, что именно поэтому важно объяснить ребёнку, какую информацию следует держать в кругу семьи, а о чём можно говорить, например, с друзьями.
3. Дети изучают даже, казалось бы, сложные темы с помощью игровых заданий.
Кристьян рекомендует играть с ребёнком в различные настольные игры, например, в “Монополию”, с помощью которой можно объяснить пятилетнему ребёнку, как работают деньги. Карта “Монополия“ — это как акция. Если вы являетесь владельцем карты, а другой игрок попадает на клетку, обозначенную на карте, владелец карты получает деньги. Аналогичная история с акциями, которые приносят владельцу деньги, если дела компании идут хорошо.
Мари-Лийс предлагает дать детям постарше задание попытаться составить семейный бюджет на питание. Март приводит пример, когда студентам даётся задание представить, что они живут самостоятельно, и разработать собственный бюджет на полгода. Это включает в себя выбор квартиры на портале недвижимости и, например, расспрос родителей о том, сколько могут стоить их счета за электричество. “Люди часто удивляются, что тратится так много денег! Это задача, которая нравится молодым людям, потому что они скоро будут жить самостоятельно и могут представить, как это может выглядеть”, — говорит Март. Он также даёт им задание написать, какими будут их цели через 3–5 лет. Это шанс подумать о будущем и составить реалистичные планы.
4. Важно, чтобы ребёнок научился ответственности.
Рийн подчеркивает, что регулярное получение карманных денег важно для воспитания ответственности, хотя суммы не обязательно должны быть большими. В её семье есть договорённость с детьми о том, что половина карманных денег будет поступать в соответствии с постоянным поручением на инвестиционный счёт. “Поскольку между двумя детьми небольшая разница в возрасте, можно видеть, что они подбадривают друг друга, даже немного соревнуются. Они могут видеть свои инвестиционные счета на своих телефонах, поэтому они спокойно следят за цифрами”, — говорит Рийн.
Опыт Кристьяна также показывает, что если экономия денег для ребёнка — это не просто “проект мамы и малыша”, а явно собственный проект ребёнка, за которым он может следить, то возникает большее чувство сопричастности, и ребёнок берёт на себя больше ответственности.
Мари-Лийс также делится советом, как облегчить детям процесс экономии денег — выдавать карманные деньги, особенно младшим детям, наличными. “Нам, взрослым, тоже часто труднее отдавать наличные в магазинах, ведь с карточкой это гораздо проще”.
5. Поощряйте своего ребёнка мечтать — возможно, он ещё не привык к этому!
И Март, и Рийн, и Кристьян согласны с тем, что дети и молодёжь могли бы смелее мечтать о большем. “Мечтать трудно!” говорит Рийн. “Я видела, как ученики 1–3 классов полностью теряют интерес к учёбе. Не слишком ли часто родители исполняют их желания, чтобы они могли мечтать? Я хотела бы призвать родителей поддерживать своих детей, но позволять им самим реализовывать свои собственные мечты! Например, покупку телефона. Пусть ребёнок накопит на него деньги, он будет больше ценить его. Кроме того, он будет гордиться тем, что сам собрал деньги”.
6. Поощряйте своего ребёнка к предпринимательству. Создание ученической компании — это отличный опыт.
“Когда я встречаюсь со студентами и старшеклассниками, я чувствую — возможно, это скромность, — что что-то мешает молодым людям реализовать свои мечты. Первая реакция часто не в том, что всё возможно, а скорее в том, что есть риски”, — говорит Кристьян. “Важно знать о рисках, но также стоит видеть и возможности. Кажется, что иногда их родители колеблются, не поощряют своих детей — вот что меня тревожит”.
“Возможно, нам стоит больше думать о том, чего мы боимся как родители. Стоит спросить себя”. Мари-Лийс призывает, добавляя, что стоит попытаться преодолеть страхи. Если родитель тоже новичок в денежных вопросах и, например, не составлял бюджет, стоит попробовать сделать это вместе с ребёнком.
Март добавляет, что для молодых людей существует множество возможностей заработать дополнительные деньги. “Всё дело в менталитете — старайтесь видеть возможности, а не препятствия. Например, создание ученической компании — это хороший опыт, и в Эстонии есть хорошая программа. Это весело для учащегося, и помогает развивать сообразительность”, — говорит он.