6 уроков о том, как обучать детей финансовой грамоте

1. Это не просто образное выражение: Ваш пример имеет решающее значение.

Все три участника дискуссии рассказали, что в детстве они слышали избитую фразу: “Денег нет”. Это также может вызвать напряжение в доме. “Я видел, что в будущем я не хотел бы так жить”, — говорит Март, добавляя, что даже будучи маленьким ребенком, он искал способы заработать деньги.

“Мы всегда спрашиваем студентов, говорят ли они о деньгах дома и как часто они об этом говорят. Оказалось, что примерно половина из них говорит об этом раз в месяц, а остальные, как правило, не говорят об этом вообще. А когда они это делают, то в основном говорят о нехватке денег”, — говорит Март.

Постоянный разговор о деньгах как о проблеме, а не как о средстве достижения цели, также влияет на восприятие ребенка. “Как родители, мы являемся примером для подражания, мы поощряем разговоры о деньгах и вопросы о них, и мы не говорим ребёнку, что им ещё слишком рано говорить о деньгах или что денег нет”, — подчеркивает Кристьян. “Прежде всего, говорить, что денег нет вообще, — это ложь, которая к тому же оставляет неприятное ощущение. Во-вторых, лучше объяснить и передать знания о том, почему, например, Вам не нужно покупать шоколадку прямо сейчас”. Он добавляет, что важно донести до домашних: деньги — это инструмент, а не самоцель.

2. Дети могут не знать, откуда берутся деньги и на что они тратятся. Расскажите им об этом.

Кристьян вспоминает, как, будучи школьником, он понимал жизнь так: сначала нужно пойти в школу, потом освоить профессию, потом пойти на работу, потом дождаться пенсии, и тогда жизнь закончится. Но в наше время это не обязательно так — деньги могут делать работу за нас, выход на пенсию с удовольствием откладывается, а в школу можно ходить несколько раз в жизни. Выбор становится всё шире, и даже дети могут не знать, откуда их родители берут деньги.