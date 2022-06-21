ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЕМЕЙНЫМ ПОСОБИЯМ | Все, что нужно знать мамам и папам о родительской зарплате и отпуске по уходу за ребенком в Эстонии
Все о материнском и отцовском отпуске
Три вида родительских компенсаций
Информация обо всех компенсациях и пособиях — как государственных, так и уездных
Можно ли иметь доход и получать родительскую компенсацию?
Рождение второго ребенка вскоре после первого
Информация с учетом изменений (с 1 апреля)
Пока Рийгикогу продолжает обсуждать законопроект об увеличении семейных пособий, представляем вам полный обзор системы родительских компенсаций, действующих в Эстонии с 1 апреля 2022 года, от журнала Pere ja Kodu. На какую сумму могут рассчитывать родители? Стоит ли оставаться с ребенком дома и на какой срок? Вся информация, которую нужно знать беременным и родителям.
С 1 апреля компенсация по родам больше не выплачивается, выплат за четыре месяца до родов также больше нет, а остаться с ребенком дома могут и мамы, и папы. Что все это значит? Давайте разберемся.
Представляем вниманию читателей интерактивную карту семейных пособий, которые выплачивают крупнейшие местные самоуправления, а также информацию о государственных пособиях.
Если вы планируете беременность или ожидаете прибавления в семье, эта информация для вас...