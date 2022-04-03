03.04.2022, 09:00
Этот завтрак помогает бороться со стрессом(129)
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Диетолог Лола Биггс рассказала о завтраке, который позволит избежать лишнего стресса, передает rambler.
Специалист советует начинать день с греческого йогурта с ягодами. Причем лучше всего употреблять чернику — она богата антиоксидантами. Хорошим дополнением к завтраку станут также орехи. Предпочтительны грецкие орехи или миндаль — они содержат большое количество витаминов Е и В.
При этом не стоит пить кофе по утрам, поскольку кофеин повышает уровень кортизола в организме, известного как гормон стресса. Кофе имеет сиюминутный эффект, но спустя некоторое время человек чувствует себя разбитым и усталым, говорится в статье издания “Медик Форум”.