Этот завтрак помогает бороться со стрессом

Специалист советует начинать день с греческого йогурта с ягодами. Причем лучше всего употреблять чернику — она богата антиоксидантами. Хорошим дополнением к завтраку станут также орехи. Предпочтительны грецкие орехи или миндаль — они содержат большое количество витаминов Е и В.