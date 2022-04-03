Людмила Улицкая: Если войну остановят, то это будет заслуга женщин

— Вы уже говорили, что скорее всего не сможете вернуться в Москву? Что для вас означает этот факт?

— То, что я должна научиться жить в новых обстоятельствах. В каком-то смысле это рождение для новой жизни. Все привычки, все условные рефлексы, все бытовые навыки должны измениться.

— Почему в российском обществе не прислушиваются ни к вашему голосу, ни к голосу других представителей интеллигенции. Какую роль вообще сегодня играет интеллигенция в России?

— Не думаю, что интеллигенция играет большую роль в стране. Когда-то Солженицын дал новое слово интеллигенции, оно немного ругательное. Он ввел понятие “образованщина“ — то есть люди образованные, но не интеллигентные. Думаю, сейчас это меткое выражение сработало. Люди без моральной позиции. Но у меня нет и ощущения, что интеллигенция заняла одобрительную позицию. Просто голос ее плохо слышен. Закрываются СМИ. Голос протестный есть, но его очень плохо слышно.

— Ваши героини, как правило, это сильные характеры, такие мужественные героини, самодостаточные. Где эти сильные женщины сегодня?

— Россия — страна с очень сильным женским преобладанием. Не во власти, конечно же. Только не во власти. Думаю, если война, будет остановлена, то это будет заслуга женщин. Если она не будет остановлена, то это будет значить, что власти совершенно плевать, что женщины думают по этому поводу. Биологические задачи, которая ставит природа перед мужчиной и женщиной, несколько различаются. Женщина должна произвести потомство и вырастить его, а мужчина должен обеспечить это потомство пропитанием. Приблизительно так.

Кроме того, в архаическом обществе на мужчину возлагается задача охраны от врагов, сохранение домашнего пространства. И сегодня я очень сочувствую матерям, сыновья которых воюют, потому что огромные жертвы и с одной, и с другой стороны, и это ужасно. Теряется самое драгоценное, что есть у человека — молодые жизни.