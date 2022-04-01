Когда пора бить тревогу: что такое микроизмена и чем она опасна для отношений

Что такое измена, каждый решает сам, но в современном мире к стандартным, понятным проявлениям неверности добавились новые, связанные с социальными сетями. Флирт по переписке, интимные фото, лайки и комментарии могут быть опасным сигналом для отношений.

Специалисты придумали термин для таких действий партнера — микроизмена. Кажется, безобидная приставка стирает негатив с этого определения, ведь с настоящей неверностью виртуальные нежности, конечно, сравниться не могут. Но семейные консультанты считают, что флирт в сети часто бывает первой трещинкой в крепком союзе.

Можно ли считать микроизменой любое кокетство в Интернете? Случайный лайк привлекательной незнакомке или обаятельному парню вряд ли повлияет на крепкие отношения, поэтому психологи уверены: неверность в сети начинается с сокрытия информации. То, что раньше было доступным, обсуждаемым, вдруг становится чем-то очень личным, тем, что тщательно скрывают от любимого человека.

Именно в этот момент безобидная переписка превращается в измену, пусть и с приставкой –микро. Специалисты по семейным отношениям советуют обратить внимание на первые признаки, что в паре незримо появился кто-то третий, на ком сосредоточено все внимание партнера.

Первый и главный “красный флаг” — появление таинственности и скрытности, которых раньше не было. На ноутбуке вдруг устанавливается пароль, телефон, раньше лежавший на столе, теперь постоянно находится в руках владельца, а если и оказывается на какой-то поверхности, то экраном вниз.

Вы можете считать, что лишь немного флиртуете в Интернете, но, удаляя сообщение или звонки, переименовывая контакты, уже обманываете близкого человека.

Еще один стоп-сигнал — проявление чрезмерно внимания к жизни и проблемам другого человека. Желание помочь, поддержать, позаботиться — важная составляющая отношений. Если эти эмоции переносятся на третьего человека, пора бить тревогу.