Как правильно носить анималистические принты? Разбираемся с эстонским дизайнером Дианой Денисовой
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге "Стильное заявление" на RusDelfi рассказывает, какие анималистические принты сегодня популярны и как их правильно носить.
Если вас спросят: “Что сейчас в моде?”, то можно смело отвечать: “Анималистический принт”. И вы не ошибетесь. Вещи с такими рисунками прочно поселились в наших гардеробах. Выходит из моды не принт, а его количество в образе.
Самым популярным по-прежнему считается леопард, но в этом году дизайнеры нам предлагают много тигра.
Как же носить анималистические принты?
“Зверей” в LOOKе может быть сколько угодно, правила, типа: “не больше 30%” уже устарели.
Сами вещи должны быть, конечно, современными. А количество их в образе зависит от вашего желания. Хотя составлять стильные комплекты с головы до ног в анималистических принтах довольно сложно. И далеко не всем это под силу.
И еще одна подсказка: леопардовый принт стал уже базой. А значит леопардовые лодочки вы можете смело добавлять практически в любой LOOK как будто это просто бежевая классика.
Впрочем, это относится и к зебре, и к жирафу, и к питону. И все анималистические принты, столь любимые нами, сочетаются между собой.
А знаете, кого никак не признают наши дамы? Корову! И как бы дизайнеры ни предлагали нам коровий принт, не приживается он в народе, и все тут. Не хотим мы покупать. Как вы думаете, почему бы это?
14 образов с анималистическими принтами:
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий "Стильное заявление" для женщин 45+. Теперь Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога "Стильное заявление" можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.