Как правильно носить анималистические принты? Разбираемся с эстонским дизайнером Дианой Денисовой

Трудно представить себе более свободолюбивых и независимых животных, чем семейство кошачьих. Да и по китайскому календарю у нас сейчас Год тигра. Поэтому самое время поговорить о хищных и не очень принтах.

Если вас спросят: “Что сейчас в моде?”, то можно смело отвечать: “Анималистический принт”. И вы не ошибетесь. Вещи с такими рисунками прочно поселились в наших гардеробах. Выходит из моды не принт, а его количество в образе.

Самым популярным по-прежнему считается леопард, но в этом году дизайнеры нам предлагают много тигра.

Как же носить анималистические принты?



“Зверей” в LOOKе может быть сколько угодно, правила, типа: “не больше 30%” уже устарели.

Сами вещи должны быть, конечно, современными. А количество их в образе зависит от вашего желания. Хотя составлять стильные комплекты с головы до ног в анималистических принтах довольно сложно. И далеко не всем это под силу.

Если же у вас только-только проснулось желание поиграть со “зверюшками”, то добавьте в свой образ один небольшой акцент. Это могут быть, например, туфли или сумка с анималистическим принтом.

И еще одна подсказка: леопардовый принт стал уже базой. А значит леопардовые лодочки вы можете смело добавлять практически в любой LOOK как будто это просто бежевая классика.

Впрочем, это относится и к зебре, и к жирафу, и к питону. И все анималистические принты, столь любимые нами, сочетаются между собой.

А знаете, кого никак не признают наши дамы? Корову! И как бы дизайнеры ни предлагали нам коровий принт, не приживается он в народе, и все тут. Не хотим мы покупать. Как вы думаете, почему бы это?

14 образов с анималистическими принтами:























































