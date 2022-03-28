5 стильных фишек из СССР, которые актуальны даже сегодня

Отложной воротник

50 лет назад трудно было найти модницу, в гардеробе которой не было бы блузки с крупным воротником. Пиком популярности таких рубашек считается эпоха 70-х, при этом воротники перекочевали и в 80-е, а вот к началу 90-х от крупных воротников стали отходить. Сегодня акцентные воротники снова в тренде. Вы можете смело сочетать классические рубашки с отложным воротником и длинным пиджаком прямого кроя.

Важно: не создавайте дополнительных акцентов, если выбираете такой воротник.

Прозрачные блузки

Капроновые блузки были по карману не каждой жительнице даже большого города. Однако это не мешало девушкам всеми правдами и неправдами доставать дефицитные вещи, чтобы выделиться на фоне подруг. В настоящее время особых проблем с материалами нет. А потому и вы можете подобрать хотя бы одну подобную блузку для своего гардероба. Помните, что такая дерзкая вещь требует обязательного нижнего слоя в виде укороченного топа или же классического облегающего топа под цвет ткани блузки.

Вязаные вещи с акцентами

Яркие вязаные кардиганы и жилетки снова набирают популярность. Цветные свитеры были довольно редким явлением вплоть до 70-х, однако с середины 70-х и до конца 90-х подобная вещь была почти в каждом гардеробе, особенно часто встречалась у молодых людей. Вы можете подобрать яркий жилет для вашего весеннего гардероба. Такая вещь великолепно сочетается с кожаными куртками, а также с белыми рубашками, что позволит эффектно разбавить скучный офисный образ.

Акцентные плечи

Кто не видел советские фото, где у каждой второй женщины был пиджак с острыми плечами? Какое-то время казалось, что такой элемент в образе слишком вызывающий, однако сегодня плечи снова возвращаются в топ. Выбирайте пиджак классических цветов (белый, черный) либо пастельных, так как накладные плечи сами по себе являются яркой деталью, не нуждающейся в “поддержке” ярким цветом. В целом, плечи должны стать основной акцентной деталью в вашем образе.

“Черепаховые” очки

Яркий аксессуар может стать эффектным завершение вашего образа, причем его можно использовать даже если у вас нет проблем со зрением. Черепаховая расцветка снова на пике как для повседневных очков, так и для солнцезащитных. В последнем случае выбирайте очки с черными или темно-коричневыми линзами, чтобы не “наслаивать” слишком много цветов. Что касается формы, отталкивайтесь от формы лица — с помощью очков можно отлично визуально скорректировать линии лица, которые вас не устраивают.