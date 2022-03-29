Парад декольте и оборки. Самые нелепые наряды на “Оскаре-2022”(11)
Бесчисленные оборки и “мятое” облако
Наряд голливудской звезды Николь Кидман также очень спорный. Нежно-голубое платье с расшитым стразами шлейфом актриса заказала в кутюрном ателье Дома Armani. Наряд подчеркивает изящный стан Кидман, но ткань странно топорщится и кажется помятой. За объемный элемент в области талии в Сети образ актрисы нарекли “облаком”.
Супруга актера Уилла Смита Джада Пинкер-Смит остановила свой выбор на темно-зеленом платье Jean Paul Gaultie, состоящем из складок и оборок. Но многим зрителям премии запомнился не ее выход в ярком наряде, а удар ее мужа, который тот отвесил ведущему, комику Крису Року. Рок неудачно пошутил над алопецией Джады, из-за которой женщина потеряла волосы.
Опасное декольте
Ставку на бюст решили сделать теннисистка Винус Уильямс и актриса Трэйси Эллис Росс. Они выбрали наряды с такими глубокими вырезами, что на церемонии вручения “Оскар” были близки к конфузу.
Пикантный вырез платья Уильямс едва прикрывал грудь, а бюст Трэйси Росс постоянно норовил выскочить из платья, что вызывало у актрисы улыбку смущения — ей постоянно приходилось поправлять платье.
Неудачные наряды
Правильная геометрия в нарядах способна сделать фигуру идеальной, но в черном платье Schiaparelli актрисы Мэгги Джилленхол первыми бросаются в глаза не четко очерченная линия талии и изгиб бедер, а квадратные плечи.