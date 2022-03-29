Парад декольте и оборки. Самые нелепые наряды на “Оскаре-2022”

Бесчисленные оборки и “мятое” облако

Певица Билли Айлиш часто грешит тем, что выбирает наряды, уродующие фигуру. На этот раз она сделала ставку на черное платье Gucci , которое гармонирует с цветом ее волос. Но под многочисленными оборками мешковатого платья невозможно разобрать очертания фигуры. Образ выглядит слишком мрачно.

Наряд голливудской звезды Николь Кидман также очень спорный. Нежно-голубое платье с расшитым стразами шлейфом актриса заказала в кутюрном ателье Дома Armani. Наряд подчеркивает изящный стан Кидман, но ткань странно топорщится и кажется помятой. За объемный элемент в области талии в Сети образ актрисы нарекли “облаком”.

Супруга актера Уилла Смита Джада Пинкер-Смит остановила свой выбор на темно-зеленом платье Jean Paul Gaultie, состоящем из складок и оборок. Но многим зрителям премии запомнился не ее выход в ярком наряде, а удар ее мужа, который тот отвесил ведущему, комику Крису Року. Рок неудачно пошутил над алопецией Джады, из-за которой женщина потеряла волосы.

Опасное декольте

Эми Шумер известна не только как актриса, но и как комик. Большинство ее заметных ролей приходится на комедии. Звезда фильма “Красотка на всю голову” выбрала облегающее платье в пол и сделала ставку на глубокое декольте. Все внимание к бюсту привлекает декоративный бант на платье, украшенный стразами. Но именно этот элемент наряда выглядит нелепо.

Ставку на бюст решили сделать теннисистка Винус Уильямс и актриса Трэйси Эллис Росс. Они выбрали наряды с такими глубокими вырезами, что на церемонии вручения “Оскар” были близки к конфузу.

Пикантный вырез платья Уильямс едва прикрывал грудь, а бюст Трэйси Росс постоянно норовил выскочить из платья, что вызывало у актрисы улыбку смущения — ей постоянно приходилось поправлять платье.

Неудачные наряды