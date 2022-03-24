Названы самые модные в 2022 году модели юбок

В нынешнем сезоне актуальными остаются классические джинсовые юбки разной длины, поскольку они могут быть частью как торжественного, так и повседневного образа. Журналисты рекомендуют комбинировать данную вещь с базовой футболкой и кедами или балетками в сочетании с кардиганом.

По словам авторов списка, в 2022 году на смену юбкам с анималистичным принтом придут аналогичные предметы гардероба ярких цветов. «Вы можете надеть такой же яркий верх, либо разбавить свой образ нейтральной одеждой», — заявили они. Отмечается, что такие модели представлены в ассортименте Zara, Mango, Stradivarius и других масс-маркетах.

Согласно материалу, трендовыми также станут плиссированные мини-юбки. «Если вы не хотите быть похожей на школьницу, носите с ними байкерские куртки или джинсовые оверсайз-бомберы», — посоветовали в заключение эксперты.