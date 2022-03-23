Мать ребенка, нуждающегося в лечебном питании: “Многие люди не представляют, как повседневные вещи вроде питания могут изменить жизнь ребенка”

Одним из таких детей является 10-летняя Нора-Лииза, у которой диагностирован кистозный фиброз и астма. Лекарство улучшило ее состояние, но с годами у ребенка появились проблемы с аппетитом и недоеданием, которые усугубились до такой степени, что Нора-Лиза всегда чувствовала усталость и холод. Ребенку приходилось держаться подальше от многих занятий и проводить большую часть времени дома, часто отсутствуя в школе.

“Бывали дни, когда она не могла даже встать с постели,а если и могла сесть в школьный автобус утром, то все же засыпала в школе и все равно должна была вернуться домой, — описывает тот период мама Норы-Лиизы Энели, — в самый критический период ребенок весил всего 23 кг”.

Однако в январе прошлого года Норе-Лиизе была установлена гастростома, то есть искусственное соединение желудка с брюшной стенкой, при помощи которой можно принимать пищу, лекарства и жидкость человеку, который не может глотать самостоятельно. Нора-Лииза может глотать, но не может потреблять необходимый калораж через рот, а благодаря гастростоме ребенок набрал вес и его здоровье улучшилось.

“Уже через несколько месяцев были заметны большие изменения — вес увеличился почти на 10 килограммов за три месяца, а у самой Норы-Лиизы стало намного больше энергии и выносливости. Если раньше она отставала на занятиях от других детей или вообще не могла заниматься физкультурой, то теперь ребенок ходит в кружок актерского мастерства, художественную школу, занимается плаванием и мотоспортом. Она может часами находиться на улице, а домой заходит скорее от скуки, чем от холода. По сути, это первая зима, в которую Нора-Лииза не жалуется, что ей все время холодно, раньше ей всегда было холодно даже в прохладные летние дни”.