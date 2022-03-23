Как война разлучила российско-украинские пары

“Я очень переживаю, понимаю, что все это от русского народа исходит, в нашем веке война — это абсурд какой-то”, — говорит Андрей. Политические споры он старается обходить стороной: “Я не политолог, чтобы туда влезать и на каждом углу что-то кричать”. Рита же не может молчать о том, что происходит: “Когда ты видишь фотографии мертвых детей, у тебя не может быть любви к России. Ты просто молишься, чтобы дед побыстрее умер и чтобы зомбированные люди открыли глаза пошире. Но мы надеемся, что наши военные отвоюют наши территории”. Девушка говорит, что ей было бы лучше, если бы Андрей был в Киеве и видел бы все, “чтобы у него даже не было мысли сказать что-то против Украины”.

Они каждый день на связи, но о политике стараются не говорить. “Сначала он мне свои российские новости скидывал, я ему свои, в первые дни были сильные скандалы. Они там смотрят телевизор и кричат “Ура” Путину, а мы тут трупы детей собираем. Андрей хотел просто показать, что там пишут, а мне кажется, что с умыслом”, — рассказывает Рита и признается, что сейчас ей страшно, что у нее много ненависти и ее задевает каждая мелочь.

Рита всегда хотела жить за рубежом, но теперь не готова уехать из Киева, не хочет оставлять родителей. “Это очень сильное решение, я сначала ее не понимал, — говорит Андрей, парень Риты. — Я ей много раз говорил: езжайте куда-нибудь всей семьей, я вам помогу деньгами, потом сам к вам приеду. Но есть и такой момент: а если сейчас бежать, на людей ничего не скинут по дороге?” Андрею 26 лет, он живет в Москве.

Рите 22 года, она живет в самом центре Киева и в основном сейчас сидит дома. На улицу она выходит редко: “Гулять страшно, никто не даст гарантию, что тебя не застрелят”. Продукты она закупила заранее, правда, из-за стресса почти не ест, но уже стала крепче спать. “Первые ночи я боялась засыпать, а сейчас привыкла. У нас и днем, и ночью воют сирены. Тогда нужно спускаться в бомбоубежище. Ночью иногда бывает, что уже не иду, сплю крепко”.

Парень же ей на это отвечает, что пошел бы “защищать ее семью и воевать против своих, несмотря на то, что русский, но от этого ничего не поменяется”. Выход на протесты, по мнению Андрея, тоже ничего не изменит. “Мне не нравится, когда другие народы говорят: вы ничего не делаете, вам все побоку. А как обычный человек может что-то сделать? Ну, выйду я с флагами и транспарантами, мне срок впаяют, кому от этого легче будет?”

Оба они мечтают о том, чтобы не было войны и боятся, что она их разлучит. Рита говорит, что любит Андрея, но сейчас ей стыдно сказать кому-то в Украине о том, что ее парень русский. Она надеется, что рано или поздно он откажется от гражданства РФ и возьмет украинский паспорт: “Говорят же, что если люди друг друга любят, то ничего их не разлучит. Нет, все-таки есть то, что может разлучить. Оказалось, что сейчас национальность имеет большое значение. Я не буду его настраивать против его страны, а он не сможет настроить меня против моей. Но не факт, что мы будем вместе после этой войны”. Пока они не могут встретиться, их отношения держатся на воспоминаниях.

“Хочется все как у людей”

“У нас было очень много хороших моментов. Мы много путешествовали, катались с огромной горки в аквапарке, ездили на шашлыки, снимали видео для ТикТока… Каждое воспоминание держит нас вместе, но они особенные только для нас”, — рассказывает Рита. Пара вместе около года, они познакомились в Instagram. “Я случайно на нее наткнулся, поставил один лайк, потом второй, смотрю: ответный лайк пришел, попробовал общаться”, — вспоминает Андрей. Он трейдер, Рита до войны училась на эколога и работала фотомоделью. Познакомились они в Турции, потом поехали в Украину, много гуляли по Киеву, после были в Албании, в Египте. Вместе они жили всего примерно полгода.