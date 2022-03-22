Коллекция Весна-Лето 22 “Празднуй С.Е.Й.Ч.А.С.!” вышла на эстонский рынок

“Модная коллекция весна-лето 22 напоминает нам о том, как важно сосредоточиться

на самой жизни и прибывать в данном моменте- С.Е.Й.Ч.А.С. Жизнь- очень прекрасна, многогранна и в тоже время очень уязвима, как хрупкий миг. Жизнь — это наше самое большое чудо! В жизни нет гарантий, но есть данный момент, С.Е.Й.Ч.А.С. Поэтому так важно жить наполненной жизнью, каждый миг и С.Е.Й.Ч.А.С., чтобы не жалеть об утраченном впустую времени и об упущенных возможностях! Мы должны праздновать и радоваться каждому моменту в нашей жизни, сами создавать себе праздник! Очень важно превратить данный миг в самоё яркое, красочное и захватывающее приключение!” подчеркивает Юлия Аисте, дизайнер и основатель модного люксового бренда женской одежды.