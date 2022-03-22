Коллекция Весна-Лето 22 “Празднуй С.Е.Й.Ч.А.С.!” вышла на эстонский рынок
“Модная коллекция весна-лето 22 напоминает нам о том, как важно сосредоточиться
на самой жизни и прибывать в данном моменте- С.Е.Й.Ч.А.С. Жизнь- очень прекрасна, многогранна и в тоже время очень уязвима, как хрупкий миг. Жизнь — это наше самое большое чудо! В жизни нет гарантий, но есть данный момент, С.Е.Й.Ч.А.С. Поэтому так важно жить наполненной жизнью, каждый миг и С.Е.Й.Ч.А.С., чтобы не жалеть об утраченном впустую времени и об упущенных возможностях! Мы должны праздновать и радоваться каждому моменту в нашей жизни, сами создавать себе праздник! Очень важно превратить данный миг в самоё яркое, красочное и захватывающее приключение!” подчеркивает Юлия Аисте, дизайнер и основатель модного люксового бренда женской одежды.
Julia Aiste Luxury Design переписывает повседневный дресс код и призывает всех прекрасных женщин одеваться каждый день, здесь и С.Е.Й.Ч.А.С., как на особое великолепное торжество! Дизайнер, Юлия Айстэ, вдохновляет жить вкусной, наполненной жизнью здесь и сейчас !
Коллекция весна-лето 22 привлекает внимание разнообразием тканей и волшебной игрой разных текстур, таких как итальянский роскошный бархат, шёлк, шифон, букле, гипюр, хлопок, вискоза, шерсть, премиальный полиэстер кади, тюль, перья страуса и роскошная вуаль с ручной вышивкой, выполненной 3д пайетками. Новая коллекция сочетает в себе женственные силуэты в классической интерпретации, оттенённые современным характером. Это отражается в игре смелых красок и съемных декоративных деталей, таких как пояса, шарфы, украшенные перьями манжетами, отделка юбок и платьев.
Праздник жизни должен продолжаться!
Всю коллекцию можно найти в интернет-магазине: https://juliaaiste.com/product-category/SS22/