ФОТО | Розовый — новый черный? Эстонский дизайнер о том, почему стоит присмотреться к этому цвету
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге "Стильное заявление" на RusDelfi рассказывает о том, почему этой весной стоит сделать выбор в пользу розового цвета.
В сложное время мне всегда помогает цветотерапия. А весной цвет просто необходим. Он поддерживает и дает силы. В начале марта Valentino представил коллекцию осень-зима 2022/23. Креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли на один день превратил Париж в розовый рай.
Розовым было все: подсветка, само место, где проходил показ и где модели шли в розовом монохроме. Разные фактуры тканей, разный декор, разные пропорции — и только один цвет: Pink PP Valentino. Специально для итальянского бренда его разработали в институте Pantone. И теперь этот цвет войдет в официальную линейку цветов Pantone, так же как ранее вошел Red Valentino.
Модели в розовом Pink PP следовали друг за другом. И этот монохром изредка прерывали черные образы, а черный, как известно, это отсутствие цвета.
”Розовый — это освобождение от необходимости изображать реальность реалистично”, — сказал Пиччоли в конце шоу. По мнению дизайнера пора поменять отношение к розовому, перестать относиться к нему как к несерьезному, ограниченному гендерными или какими-либо другими признаками.
Хотя надо заметить, что популярность розового постоянно растет. Несколько лет назад его даже называли ”новым черным” и характеризовали как ”миролюбивое отношение к окружающему”. В 2010 году популярным стал "розовый цвет миллениалов", а в 2019 розовый был одним из основных на красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар". К оттенкам этого цвета в своих коллекциях общаются многие бренды. Но до Valentino никто не решался на такой смелый эксперимент.
Сам Пиччоли считает, что если ”вокруг розовый монохром, то в центре внимания остается человек”. А еще он утверждает, что на все и всегда есть только один ответ — ЛЮБОВЬ и СВОБОДА.
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий "Стильное заявление" для женщин 45+. Теперь Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога "Стильное заявление" можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
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