3 новых антитренда весны

Уже успели подробно изучить главные тенденции весеннего сезона? К сожалению, одного знакомства с трендами оказывается недостаточно — мода меняется слишком быстро. А вещи, которые были актуальны всего несколько месяцев назад, сегодня могут войти в стоп-лист и обречь на провал.

Но не стоит переживать: мы собрали основные антитренды, которых стилисты советуют избегать этой весной.

Пальто облегающего кроя

Можно годами говорить об актуальности оверсайза, но многие все равно предпочитают классику и облегающие силуэты, подчеркивающие фигуру.

И хотя модели действительно смотрятся женственно, они успели выйти из моды. Пальто облегающего кроя не впервые оказываются в списке антитрендов, но сейчас самое время присмотреться к другим вариантам.

Важно: крой остается уместным для монарших особ, которым необходимо придерживаться строгого дресс-кода. Если вы хотите продумать сдержанный повседневный наряд, присмотритесь к легкому оверсайзу.

Пусть пальто сидит свободно и не сковывает движений — это гораздо удобнее и актуальнее.

Слайдеры и пушистые тапочки

Этот тренд вторит популярности домашнего стиля. В прошлом году пушистые тапочки носили не только дома: весной и летом милая обувь часто появлялась в профилях фэшн-инфлюенсеров.

Тенденция удобная и оригинальная, но этой весной она точно не поможет в создании стильных нарядов. Аналоги домашней обуви вытеснят эффектные модели на платформе — от грубых ботинок до удобных босоножек.

Обратите внимание, что платформа необязательно должна быть массивной и огромной, все зависит лишь от вашего стиля и желания экспериментировать.

Брюки со шнуровкой

Брюки на шнуровке также считались маст-хэвом прошлых сезонов. Их носили королевы стритстайла и главные звезды соцсетей — ковбойская эстетика смотрелась одновременно соблазнительно и дерзко.

Однако в этом году на смену полюбившимся моделям придет другой хит из нулевых — брюки с низкой посадкой.

Погружайтесь в архивы, посмотрите на снимки Кристины Агилеры, Пэрис Хилтон и других селебрити, которые активно носили такие брюки в 2000-х. Сейчас трендовые модели представлены в коллекциях Versace, Balmain и Dolce & Gabbana — смело дополняйте гардероб похожими брюками и получайте заслуженные комплименты.