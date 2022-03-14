Родственники вундеркинда-Тепляковой рассказали о ситуации в семье: “Она будто под гипнозом”

Однако родственники Алисы считают, что Евгений слишком строг с детьми, а 9-летний ребенок гений живет в неподходящих для ее возраста условиях: “Взяли бы Алису и сводили хоть в театр, хоть в кино. Она бы увидела хоть что-то. Такая умненькая девочка сидит с малышами в четырех стенах, никуда почти не ходит, нянчится с ними. И занимается учебой, когда вокруг пищат, кричат, плачут”.

“Она будто под гипнозом. И очень измучена.Толком не спит. То один ребенок заболел, то другой плачет… Ей говорят: “Наташа, ты как в аду живешь”. Она отвечает: “Да, а что можно сделать? Не могу же я детей без отца оставить… 10 лет жила — и еще поживу”. Она защищает мужа и боится, на наш взгляд, даже слово ему против сказать. У них там все похоже на домострой. Евгений не очень родственников жалует. Он хочет, на наш взгляд, закрытую семью, чтобы никто не мог поставить под сомнение его авторитет. А Наталии он говорит: “Мы делаем революцию”, а она его соратница”, — откровенно рассказали родственники о погоде в доме семьи Тепляковых.