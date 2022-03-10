10.03.2022, 11:10
Бывшие супруги нашли идеальный способ совместного воспитания дочери
ФОТО: Photo by Anastasiya Gepp from Pexels
Семейная пара из Великобритании решила вопрос с воспитанием ребенка после развода. Супруги продали общий дом и купили два по соседству, они вместе проводят время в общем саду, а у их дочери есть возможность выбрать — с кем из родителей она хочет проводить больше времени.
Большой двухквартирный дом бывшие супруги разделили на два, оставив одну смежную дверь. На такой шаг семья решилась ради благополучия единственного ребенка. Папа и мама не хотели травмировать девочку после расставания.
После развода ни один из нас не хотел терять опеку над ней, мы оба хотели проводить с дочкой как можно больше свободного времени. Ради нее пришлось принять это серьезное решение. Поначалу конечно было неловко, но мы справились и даже сумели восстановить дружеские отношения.
Женщина отметила, что у дочери есть спальни в каждом доме и она может выбирать, где сегодня ночует.
Ее бывший супруг недавно женился, но это не стало поводом для ревности — с новой возлюбленной мужа у женщины прекрасные отношения, сообщает Mirror.