Бывшие супруги нашли идеальный способ совместного воспитания дочери

После развода ни один из нас не хотел терять опеку над ней, мы оба хотели проводить с дочкой как можно больше свободного времени. Ради нее пришлось принять это серьезное решение. Поначалу конечно было неловко, но мы справились и даже сумели восстановить дружеские отношения.

Женщина отметила, что у дочери есть спальни в каждом доме и она может выбирать, где сегодня ночует.