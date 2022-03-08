Что приготовить на 8 марта?

Нарезать 400 г филе лосося порционными кусками. Два сладких перца, красную луковицу и три ломтика белого хлеба нарезать кубиками, добавить 80 г оливок без косточек. Все выложить в форму для запекания, посыпать солью, перцем, сбрызнуть растительным маслом. Запекать двадцать пять минут. Затем выложить на овощи рыбу, посолить и готовить еще пятнадцать минут.

Разрезать куриное филе вдоль на две части, отбить. Посолить и поперчить. Мелко нарезать консервированные персики и моцареллу, смешать. Выложить начинку на филе, завернуть рулетиками, перевязать ниткой. Запекать в духовке

Проще всего запечь рыбу или курицу, приготовить отбивные или котлеты. Но если хочется чего-то более интересного, попробуйте приготовить следующие блюда.

Нарезать сладкий перец, томаты черри, красную луковицу, клубень фенхеля, базилик. Добавить вареные креветки. Выложить все на листья салата. Заправить салат соусом из лимонного сока, соевого соуса, оливкового масла. Несложно и оригинально.

Куриное филе отбить, посыпать солью, перцем и острым красным перцем. Обжарить, нарезать брусочками. Сладкий перец, авокадо, томаты черри нарезать ломтиками. Все соединить, добавить консервированную кукурузу. Заправить соусом из майонеза, чеснока и сливочного сыра.

Сыр (примерно 300 гр) выложить в пакет, завязать и опустить в кипящую воду. Когда масса расплавится, раскатать ее прямо в пакете. Затем разрезать пакет, выложить начинку, завернуть рулетом и убрать в холодильник на несколько часов. Для начинки измельчить отварное куриное филе, укроп, чеснок. Добавить творог и немного сметаны, соль и перец.

Слоено тесто нарезать на одинаковые квадраты, смазать яичным желтком. Выпекать в духовке 5-10 минут. Приготовить начинку. Для этого раскрошить сливочный сыр, измельчить чеснок, добавить немного сливок. Нарезать консервированные ананасы и ветчину, нарубить орехи. Все соединить. Прослоить коржи полученной массой. Один корж измельчить в крошку, обсыпать торт сверху и по бокам. Оставить на полчаса в холодильнике, пишет MyJane.ru.

Конечно, на столе обязательно должны быть легкие салаты и закуски.

Куриные шарики с виноградом

В 500 г куриного фарша добавить 100 г натертого на мелкой терке сыра, два зубчика чеснока, пару ложек сметаны, соль и смесь перцев. Сделать шарики. В каждый вложить по крупной виноградине без косточек. Обвалять в панировочных сухарях, обжарить. Затем закрыть крышкой и готовить еще семь минут.

Свиной шницель с сальсой

Подготовить свинину для отбивных. Мясо отбить, окунуть во взбитое яйцо, обвалять в панировочных сухарях, смешанных с солью. Обжарить, выложить на противень. Измельчить луковицу, пару зубчиков чеснока, обжарить. Добавить 300 г томатов без кожицы, соль и сахар, потушить. Выложить сальсу на мясо, посыпать моцареллой, орегано и запекать примерно семь минут.

Получаются питательные и вкусные блюда.

Сладкое

Как же обойтись без сладкого в этот день? Можно приготовить вкусный тортик, легкий десерт или нежные пирожные. Все зависит от вашего вкуса.

Бананы с начинкой

Большие бананы разрезать на несколько частей, затем каждую разрезать вдоль, сделать углубления. Растопить темный шоколад, добавить рубленые грецкие орехи и начинить массой бананы.

Торт Сникерс

Приготовить бисквит. Для этого взбить четыре яичных белка с половиной стакана сахара. Четыре желтка взбить со второй половиной сахара. К желткам добавить стакан муки и чайную ложку разрыхлителя. Подмешать белки и выпекать в духовке. 200 г арахиса обжарить на сухой сковороде, 200 г крекера поломать на кусочки. Взбить 200 г сливочного масла и 500 г вареной сгущенки. Смешать крекеры, орехи и крем. Разрезать готовый корж на две части, прослоить полученной массой. Оставить на пару часов в холодильник. Украсить шоколадной глазурью.

Шоколадный мусс

300 г горького шоколада, 250 мл воды, четыре столовых ложки сахара и такое же количество коньяка соединить и прогреть. Массу остудить при комнатной температуре. Затем в другую емкость выложить кубики льда, сверху поставить миску с шоколадной массой и взбить. Разлить по креманкам, поставить на 20 минут в холодильник. Подавать, украсив взбитыми сливками.

Зефирный десерт

Взбить 100 г зефира и 200 г жирной сметаны. Нарезать кубиками банан, хурму и киви. Выложить слоями: банан, крем, киви, крем, хурма, крем и рубленые грецкие орехи. Украсить мятой.

Выбирайте то, что вам больше нравится. И не забудьте украсить соответствующим образом, чтобы настроение было праздничным.