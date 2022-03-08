Что приготовить на 8 марта?
Закуски и салаты
Конечно, на столе обязательно должны быть легкие салаты и закуски.
Закусочный Наполеон
Слоено тесто нарезать на одинаковые квадраты, смазать яичным желтком. Выпекать в духовке 5-10 минут. Приготовить начинку. Для этого раскрошить сливочный сыр, измельчить чеснок, добавить немного сливок. Нарезать консервированные ананасы и ветчину, нарубить орехи. Все соединить. Прослоить коржи полученной массой. Один корж измельчить в крошку, обсыпать торт сверху и по бокам. Оставить на полчаса в холодильнике, пишет MyJane.ru.
Сырный рулет
Сыр (примерно 300 гр) выложить в пакет, завязать и опустить в кипящую воду. Когда масса расплавится, раскатать ее прямо в пакете. Затем разрезать пакет, выложить начинку, завернуть рулетом и убрать в холодильник на несколько часов. Для начинки измельчить отварное куриное филе, укроп, чеснок. Добавить творог и немного сметаны, соль и перец.
Салат с курицей и авокадо
Куриное филе отбить, посыпать солью, перцем и острым красным перцем. Обжарить, нарезать брусочками. Сладкий перец, авокадо, томаты черри нарезать ломтиками. Все соединить, добавить консервированную кукурузу. Заправить соусом из майонеза, чеснока и сливочного сыра.
Салат с креветками и овощами
Нарезать сладкий перец, томаты черри, красную луковицу, клубень фенхеля, базилик. Добавить вареные креветки. Выложить все на листья салата. Заправить салат соусом из лимонного сока, соевого соуса, оливкового масла.
Несложно и оригинально.
Мясные и рыбные блюда
Проще всего запечь рыбу или курицу, приготовить отбивные или котлеты. Но если хочется чего-то более интересного, попробуйте приготовить следующие блюда.
Куриные рулетики с персиками
Разрезать куриное филе вдоль на две части, отбить. Посолить и поперчить. Мелко нарезать консервированные персики и моцареллу, смешать. Выложить начинку на филе, завернуть рулетиками, перевязать ниткой. Запекать в духовке
Лосось с овощами и сухариками
Нарезать 400 г филе лосося порционными кусками. Два сладких перца, красную луковицу и три ломтика белого хлеба нарезать кубиками, добавить 80 г оливок без косточек. Все выложить в форму для запекания, посыпать солью, перцем, сбрызнуть растительным маслом. Запекать двадцать пять минут. Затем выложить на овощи рыбу, посолить и готовить еще пятнадцать минут.
Куриные шарики с виноградом
В 500 г куриного фарша добавить 100 г натертого на мелкой терке сыра, два зубчика чеснока, пару ложек сметаны, соль и смесь перцев. Сделать шарики. В каждый вложить по крупной виноградине без косточек. Обвалять в панировочных сухарях, обжарить. Затем закрыть крышкой и готовить еще семь минут.
Свиной шницель с сальсой
Подготовить свинину для отбивных. Мясо отбить, окунуть во взбитое яйцо, обвалять в панировочных сухарях, смешанных с солью. Обжарить, выложить на противень. Измельчить луковицу, пару зубчиков чеснока, обжарить. Добавить 300 г томатов без кожицы, соль и сахар, потушить. Выложить сальсу на мясо, посыпать моцареллой, орегано и запекать примерно семь минут.
Получаются питательные и вкусные блюда.
Сладкое
Как же обойтись без сладкого в этот день? Можно приготовить вкусный тортик, легкий десерт или нежные пирожные. Все зависит от вашего вкуса.
Бананы с начинкой
Большие бананы разрезать на несколько частей, затем каждую разрезать вдоль, сделать углубления. Растопить темный шоколад, добавить рубленые грецкие орехи и начинить массой бананы.
Торт Сникерс
Приготовить бисквит. Для этого взбить четыре яичных белка с половиной стакана сахара. Четыре желтка взбить со второй половиной сахара. К желткам добавить стакан муки и чайную ложку разрыхлителя. Подмешать белки и выпекать в духовке. 200 г арахиса обжарить на сухой сковороде, 200 г крекера поломать на кусочки. Взбить 200 г сливочного масла и 500 г вареной сгущенки. Смешать крекеры, орехи и крем. Разрезать готовый корж на две части, прослоить полученной массой. Оставить на пару часов в холодильник. Украсить шоколадной глазурью.
Шоколадный мусс
300 г горького шоколада, 250 мл воды, четыре столовых ложки сахара и такое же количество коньяка соединить и прогреть. Массу остудить при комнатной температуре. Затем в другую емкость выложить кубики льда, сверху поставить миску с шоколадной массой и взбить. Разлить по креманкам, поставить на 20 минут в холодильник. Подавать, украсив взбитыми сливками.
Зефирный десерт
Взбить 100 г зефира и 200 г жирной сметаны. Нарезать кубиками банан, хурму и киви. Выложить слоями: банан, крем, киви, крем, хурма, крем и рубленые грецкие орехи. Украсить мятой.
Выбирайте то, что вам больше нравится. И не забудьте украсить соответствующим образом, чтобы настроение было праздничным.