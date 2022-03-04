04.03.2022, 10:04
Роскошная седина, внимание на губы, джапанди в интерьере, декантер для игристого. Новый весенний номер журнала Jana Luxury уже в продаже!
ФОТО: JANA LUXURY
Вышел новый весенний номер Jana Luxury. Читайте в свежем номере:
- В чем секрет ярких красивых взрослых женщин, которые вдохновляют и завораживают: Jana LUXURY расспросил Анне Вески, Анну Леванди, Тийну Орасмяэ-Медер, Беатриче, Оксану Тандит!
- Юлия Ауг о планах спектаклей и кино в Эстонии, о доме в Подмосковье и любимых маршрутах в Таллинне и Нарве, а также о том, что красота — это волшебство и настоящая работа — читайте интервью ЗДЕСЬ.
- К лету в форму, или Как разорвать замкнутый круг? О том, почему вовсе не безвредно худеть к лету-отпуску-красной дорожке, и как постройнеть и посвежеть наконец навсегда: советы ведущих тренеров, специалистов по питанию и лимфотерапевтов.
- На водороде: продвинутый автомобиль не завтрашнего, а сегодняшнего дня!
- Почему мы покупаем? На самом деле шопинг и брендомания не такой уж грех, обсудим, как наслаждаться процессом и держать его под контролем!
- Любовь к свободе: как пандемия потеснила некогда безоговорочно модный жесткий бра и дала зеленый свет комфортному бралетту…
- Мода весны-лета 2022 с подиумов Riga Fashion Week, трендовый макияж губ, все о красоте, джапанди в интерьере, декантер для… игристого, чем заняться этой весной, путешествие по Швейцарии, рецепты роскошных весенних салатов, гороскоп и многое другое!
Весенний номер можно купить в крупных супермаркетах Rimi, Prisma, Selver, в больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
БЕСПЛАТНО заказать следующий летний номер журнала можно здесь: kampaaniad.ekspressmeedia.ee/janaluxury