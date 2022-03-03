Почему праздник 8 Марта вызывает столько споров и как его отмечают в Эстонии и других странах?
Начнем с того, что девушки всех возрастов любят, когда им дарят цветы. Ну, как-то так это в нас давно и прочно прописано. И особенно 8 Марта, когда дарят чаще всего именно весенние тюльпаны и нарциссы. За окном может еще лежать снег, а уже так хочется весны, тепла и какого-то нового счастья!
Правда, всему этому традиционно сопутствуют неутихающие дебаты. С одной стороны, о правах женщин. Точнее, о равноправии. В смысле, нечего тут праздновать, нужно бороться. Ну что тут скажешь? Когда-то права, которые сегодня для нас само собой разумеющееся, казались невозможными. Но да — побороться все еще есть за что. Да, общеизвестно, что “женский евро” меньше, чем “мужской” — женщины в среднем зарабатывают на энное количество процентов меньше мужчин при прочих равных. И когда еще одна яркая женщина становится президентом, руководителем банка, владелицей крупного бизнеса, гендер до сих пор особенно подчеркивается.
С другой стороны, о том, что этот праздник стал уже какой-то рутиной. Ну вроде как он никому и не нужен. Ни дамам-феминисткам, которые могут и оскорбиться цветами как демонстрацией неравенства. Ни мужчинам, которые не очень понимают, почему именно в этот день, они готовы радовать любимых женщин цветами и подарками круглый год.
И все же 8 Марта хорош еще и тем, что все эти противоречия каждый решает для себя сам, не особенно навязывая свое видение праздника окружающим.
И букет цветов — особенно весенних — это всегда чудесно! В Голландии, допустим, есть даже традиционная социальная реклама про “Не забудьте купить цветы своим любимым!” И, кстати, не накануне 8 Марта, а вообще всегда.
И зная нашу почти всеобщую любовь к цветам, я, например, не удивляюсь, когда в Женский день и сами дамы дарят друг другу цветы.
В конце концов, да, за праздником стоит история, но время меняется, и сегодня мы можем спокойно порадоваться весне, цветам и бокалу игристого! Как это было когда-то в рекламе?.. Ведь мы этого достойны! Во всех отношениях!
Международный женский день
- Решение о ежегодном проведении Международного женского дня родилось в 1910 году в Копенгагене на 2-й Международной конференции социалисток по предложению Клары Цеткин, выступившей с призывом ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равные права с мужчинами.
- Дата 8 Марта закрепилась в России, до этого Женский день отмечали в разные даты. В 1917 году 8 марта (23 февраля по старому стилю) началась забастовка работниц ткацких фабрик Выборгского района Петрограда с требованиями «Хлеба и мира!». Забастовка переросла в революцию, и спустя неделю Николай II отрекся от власти.
- В 1966 году он стал праздничным днем в СССР. И женщины стали надевать лучшие наряды, делать укладки и готовиться принимать подарки: в этот день мужчины традиционно дарили цветы, конфеты и косметику. Считается, что эта атмосфера праздника постепенно изменила изначальный посыл Международного женского дня.
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