Почему праздник 8 Марта вызывает столько споров и как его отмечают в Эстонии и других странах?

Начнем с того, что девушки всех возрастов любят, когда им дарят цветы. Ну, как-то так это в нас давно и прочно прописано. И особенно 8 Марта, когда дарят чаще всего именно весенние тюльпаны и нарциссы. За окном может еще лежать снег, а уже так хочется весны, тепла и какого-то нового счастья!

Правда, всему этому традиционно сопутствуют неутихающие дебаты. С одной стороны, о правах женщин. Точнее, о равноправии. В смысле, нечего тут праздновать, нужно бороться. Ну что тут скажешь? Когда-то права, которые сегодня для нас само собой разумеющееся, казались невозможными. Но да — побороться все еще есть за что. Да, общеизвестно, что “женский евро” меньше, чем “мужской” — женщины в среднем зарабатывают на энное количество процентов меньше мужчин при прочих равных. И когда еще одна яркая женщина становится президентом, руководителем банка, владелицей крупного бизнеса, гендер до сих пор особенно подчеркивается.

С другой стороны, о том, что этот праздник стал уже какой-то рутиной. Ну вроде как он никому и не нужен. Ни дамам-феминисткам, которые могут и оскорбиться цветами как демонстрацией неравенства. Ни мужчинам, которые не очень понимают, почему именно в этот день, они готовы радовать любимых женщин цветами и подарками круглый год.

И все же 8 Марта хорош еще и тем, что все эти противоречия каждый решает для себя сам, не особенно навязывая свое видение праздника окружающим.

И букет цветов — особенно весенних — это всегда чудесно! В Голландии, допустим, есть даже традиционная социальная реклама про “Не забудьте купить цветы своим любимым!” И, кстати, не накануне 8 Марта, а вообще всегда.

И зная нашу почти всеобщую любовь к цветам, я, например, не удивляюсь, когда в Женский день и сами дамы дарят друг другу цветы.

В конце концов, да, за праздником стоит история, но время меняется, и сегодня мы можем спокойно порадоваться весне, цветам и бокалу игристого! Как это было когда-то в рекламе?.. Ведь мы этого достойны! Во всех отношениях!

Международный женский день