9-летняя Хейди: перестаньте убивать детей Украины, этот мир принадлежит нам!

"Дорогие русские дети я еще не умею писать по русски, так как только учу его в школе но я использую google translate. Когда моя мама была в моем возрасте, она написала письмо Борису Ельцину и просила его прекратить вторжение в Чечню. Она считала, что президенты читают детские письма. Но она узнала, что они этого не делают. Теперь я пишу письмо вам, дорогие русские дети. Потому что я знаю, что дети могут изменить мир. потому что родители слушают детей, а политики слушают родителей. Дорогие русские дети, пожалуйста скажите вашим родителя чтобы они передали своим политикам, чтобы они сказали вашему президенту, чтобы он прекратил убивать детей Украины. Мир в котором мы живем - другой, потому что он принадлежит нам.

Хейди".