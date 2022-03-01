01.03.2022, 12:49
“Добро восторжествует”. Владимир и Елена Зеленские поблагодарили принца Уильяма и Кейт Миддлтон за поддержку
ФОТО: ZUMAPRESS.com
На странице президента Украины в Twitter появилось сообщение, в котором Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская благодарят герцогов Кембриджских за слова поддержки.
“Мы с Еленой благодарны Герцогу и Герцогине Кембриджским за то, что в это решающее время, когда Украина мужественно противостоит вторжению России, они поддерживают нашу страну и наших храбрых граждан. Добро восторжествует, — говорится в сообщении.
Зеленский с женой встречались с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в рамках двухдневного рабочего визита в Великобританию в октябре 2020 года.