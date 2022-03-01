“Добро восторжествует”. Владимир и Елена Зеленские поблагодарили принца Уильяма и Кейт Миддлтон за поддержку

“Мы с Еленой благодарны Герцогу и Герцогине Кембриджским за то, что в это решающее время, когда Украина мужественно противостоит вторжению России, они поддерживают нашу страну и наших храбрых граждан. Добро восторжествует, — говорится в сообщении.