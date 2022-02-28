Организатор светских мероприятий в Таллинне отправит часть дохода Красному Кресту

Вечер Lalique, который состоится 3 марта в Таллинне, приобретает благотворительный характер.

“Принято решение выпустить дополнительные билеты, прибыль от которых будет перечислена на благотворительность в фонд Eesti Punane Rist MTÜ (Эстонский Красный Крест) для помощи пострадавшим мирным гражданам Украины,” — прокомментировала создатель светского салона, финансист Анна Павлова. “Каждый из нас желает мира и поддержка пострадавшего мирного населения — это лучшее, что мы можем сделать в данной ситуации. С Любовью За Мир!”

Приобрести билеты и помочь Красному Кресту с гуманитарной миссией можно ЗДЕСЬ.