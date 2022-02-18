Как отметить 8 марта? В Таллинне пройдет светский вечер, посвященный "властелину стекла" Рене Лалику

3 марта состоится светская вечеринка с необычной темой — Lalique. Для тех, кто желает прикоснуться к искусству вне времени и расширить свой кругозор, это мероприятие обязательно к посещению. В начале вечера гости насладятся приветственным бокалом винтажного шампанского и закусками от шеф-повара.

Затем последует интерактивная лекция о легендарном ювелире и мастере стекольного искусства Рене Лалик, за произведениями которого охотятся коллекционеры по всему миру, а его бизнес-империя процветает даже спустя столетие. Гости смогут прикоснуться к произведениям искусства Lalique в прямом смысле слова, ведь некоторые экземпляры будут экспонированы в этот вечер.

“В Таллинне не так много светских мероприятий, чтобы их пропускать, — делится одна из постоянных гостий светского салона. — За приветственным бокалом легко завести беседу с такими же увлеченными людьми и насладиться атмосферой”.

Атмосфера вечера точно доставит гостям массу удовольствия, ведь мероприятие состоится в мекке хорошего вкуса — интерьерном салоне Astieks.

Билеты на мероприятие можно приобрести ЗДЕСЬ.