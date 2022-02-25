История Джанни Версаче: как сын водителя перевернул мир моды

Квартал красных фонарей

Джанни Версаче родился 2 декабря 1946 года в итальянском городке Реджо-ди-Калабрия, а умер, точнее, был убит, 15 июля 1997-го — в своем доме в Майами.

Между этими двумя датами и точками на карте — жизнь, наверное, самого яркого модельера второй половины XX века: дизайнера, который выводил на подиумы самых красивых женщин своего времени в самых провокационных нарядах, который создавал костюмы для оперы и театра, страстно любил искусство, дружил с Мадонной и Элтоном Джоном, создавал предметы интерьера, которые буквально кричали о его любви к античности и барокко.

Жизнь и смерть Джанни Версаче сегодня становятся основой для фильмов, сериалов и спекуляций.

Но каждый раз, когда на Неделях моды проходит показ его модного дома, критики неизменно сравнивают коллекции его сестры, Донателлы Версаче, с тем, что делал он сам. И приходят к выводу, что дело Джанни Версаче все еще живет.

Эстетику Джанни Версаче определило окружение его раннего детства. В одном из интервью он говорил: “Когда ты рождаешься в таком месте, как Калабрия, и окружен такой красотой, как римские термы и греческие развалины, ты не можешь устоять перед влиянием классического прошлого”.

Однако окружен он был не только античными руинами: как рассказывал историк моды Александр Васильев в YouTube-канале “Модный подкаст”, ателье, которое держала мать Версаче — Франческа, находилось в квартале красных фонарей. Не имея возможности пользоваться услугами няни, мать постоянно брала сына с собой на работу — и он видел публичных женщин, затянутых в корсеты, стоящих на высоких платформах.

Мама запрещала ему смотреть на этих женщин, но они серьезно повлияли на эстетику Джанни Версаче: подчеркнутая сексуальность, мини-юбки, корсеты и каблуки в его коллекциях — это тот самый стиль “путаны”, puttanesca, в котором одевались порочные женщины, на которых ему было нельзя смотреть в детстве.

Инкогнито с чемоданом наличных