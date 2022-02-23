Не нужно быть идеальной: психолог о работающих мамах и чувстве вины
Неподъёмная ноша
Вот как это работает. Если человек считает что-либо для себя значимым, он старается уделять этому чему-то как можно больше времени, старается достичь идеала. Например, если для человека значима работа, он старается уделять ей столько времени, чтобы стать идеальным специалистом. Если важна семья, то стремится стать идеальной матерью или идеальным отцом, пишет Deti.mail.ru.
И всё бы хорошо, но работа и семья — антагонистичны.
Если женщина хочет быть идеальной мамой, ей нужно стараться больше времени проводить с семьёй. Если идеально сотрудницей — на работе. А одновременно много времени проводить с семьёй и тут же быть на работе может, пожалуй, только героиня какого-нибудь реалити-шоу. То есть — почти никто.
Ещё раз: уделять и семье, и работе столько времени, сколько нужно, как минимум трудно (если вообще возможно). Сегодня — важное совещание, но ребёнок заболел и не с кем его оставить: вот и выбор семьи вместо работы. Завтра — важные переговоры, а у ребёнка утренник: вот и выбор работы вместо семьи. Выбрать в таких ситуациях сразу два варианта не получится даже с использованием компьютера и всего такого. Ребёнок хочет, чтобы мама смотрела на него своими глазами, а не через телефон по 4G.
В результате женщина начинает испытывать чувство вины и перед семьёй (детьми и мужем), и перед начальником и коллегами. И чем важнее для женщины семья и работа, тем сильнее это чувство вины.
К чему приводит чувство вины?
Прежде всего, это сказывается на самочувствии. Женщина становится раздражённой и нервной. Общение с ребёнком часто сопровождается беспричинными, казалось бы, вспышками гнева. Достаётся и мужу, и коллегам. В общем, всем, кто подворачивается под руку, но детям — больше.
Также снижается половое влечение — что поделаешь, постоянное напряжение подавляет половую функцию. Мол, не время развлекаться, когда такие проблемы кругом. Сиди, переживай, мужем не интересуйся.
На работе такая женщина тоже неидеальна — она отвлекается, волнуется, хуже справляется со своими обязанностями. Что и не удивительно — с её-то состоянием. Словом, чувство вины работающей женщины отравляет жизнь ей и окружающим.
В чём же выход?
Можно, конечно, стать домохозяйкой, но это не всегда возможно. Да и не обязательно принесёт облегчение.
Если же оставаться на работе, то, как ни странно, первый выход здесь — в мужчине. Как показали исследования (см., например, работы Ю. Е. Алешиной и Е. В. Лекторской), чувство вины женщины очень сильно зависит от её мужа.
Если он хорошо относится к работе жены, к её профессиональной занятости, поощряет её (и жену, и занятость), радуется профессиональным достижениям, то чувство вины уменьшается.
Плюсом становится также полноценное включение мужчины в домашнее хозяйство (то есть убирает-гладит-готовит не женщина, потому что она женщина, а тот, кому в данный момент это удобнее).
Второй выход — решить проблему со стороны работы. Если там хороший психологический климат, если все понимают ситуацию, если не требуют сверхурочных и “беззаветной преданности делу”, то опять же — чувство вины уменьшается.
Третий выход — признать реальность и не требовать от себя невозможного. Не рвать жилы не работе, не считать себя плохой матерью из-за того, что провели с ребёнком на несколько часов меньше, чем хотели.
Это жизнь — она вот такая, с невозможностью совместить несовместимое. Да, нельзя одновременно уделять время и работе, и семье в одинаковой пропорции. Просто невозможно.
А раз так, нечего переживать и страдать. Когда на улице холодно, мы можем страдать, а можем одеться потеплее и всё равно пойти туда, куда хотим. Так и здесь. Всё, что можно сделать, — не делать трагедии из происходящего, спокойно (можно сказать — по-философски) относиться к происходящему и не создавать себе лишних переживаний.
Помните: не нужно становиться идеальной матерью или идеальной сотрудницей. Можно стать “достаточно хорошей” для обоих случаев. Просто — достаточно хорошей. Не идеальной, нет. Всего лишь — достаточно хорошей. Этого, простите за тавтологию, более чем достаточно.