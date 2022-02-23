Не нужно быть идеальной: психолог о работающих мамах и чувстве вины

Неподъёмная ноша

Вот как это работает. Если человек считает что-либо для себя значимым, он старается уделять этому чему-то как можно больше времени, старается достичь идеала. Например, если для человека значима работа, он старается уделять ей столько времени, чтобы стать идеальным специалистом. Если важна семья, то стремится стать идеальной матерью или идеальным отцом, пишет Deti.mail.ru.

И всё бы хорошо, но работа и семья — антагонистичны.

Если женщина хочет быть идеальной мамой, ей нужно стараться больше времени проводить с семьёй. Если идеально сотрудницей — на работе. А одновременно много времени проводить с семьёй и тут же быть на работе может, пожалуй, только героиня какого-нибудь реалити-шоу. То есть — почти никто.

Ещё раз: уделять и семье, и работе столько времени, сколько нужно, как минимум трудно (если вообще возможно). Сегодня — важное совещание, но ребёнок заболел и не с кем его оставить: вот и выбор семьи вместо работы. Завтра — важные переговоры, а у ребёнка утренник: вот и выбор работы вместо семьи. Выбрать в таких ситуациях сразу два варианта не получится даже с использованием компьютера и всего такого. Ребёнок хочет, чтобы мама смотрела на него своими глазами, а не через телефон по 4G.

В результате женщина начинает испытывать чувство вины и перед семьёй (детьми и мужем), и перед начальником и коллегами. И чем важнее для женщины семья и работа, тем сильнее это чувство вины.

К чему приводит чувство вины?

Прежде всего, это сказывается на самочувствии. Женщина становится раздражённой и нервной. Общение с ребёнком часто сопровождается беспричинными, казалось бы, вспышками гнева. Достаётся и мужу, и коллегам. В общем, всем, кто подворачивается под руку, но детям — больше.

Также снижается половое влечение — что поделаешь, постоянное напряжение подавляет половую функцию. Мол, не время развлекаться, когда такие проблемы кругом. Сиди, переживай, мужем не интересуйся.