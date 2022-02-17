Точно есть в холодильнике: 5 вариантов начинок для вкусной домашней пиццы(2)
Вариант 1. Можно купить готовую лепешку для пиццы, но тогда в каждом рецепте нужно сильно уменьшить время приготовления в духовке. Вам понадобится только разогреть это тесто, а ингредиенты начинки у вас уже будут готовы к употреблению, пишет Lady.mail.ru.
Вариант 2. Можно купить готовое замороженное тесто. Оно может быть слоеным, как дрожжевым, так и бездрожжевым. Но я бы посоветовала брать бездрожжевое. Можно взять обычное дрожжевое тесто, его также часто продают в магазинах. Это тесто часто плохо поднимается, но для пиццы — это некритично.
Как раз для пышных пирогов лучше покупное дрожжевое тесто не брать, оно не очень хорошо поднимается, а вот для пиццы — в самый раз. Есть еще один вариант — тесто песочное. Но оно часто бывает сладкое, так что нужно смотреть состав.
Вариант 3. Сделать тесто самостоятельно. Это не очень сложно, необязательно это тесто должно быть дрожжевым.
Второй ингредиент отличной пиццы — это томатный соус. Его можно купить в магазине или же приготовить самому. В крайнем случае можно использовать готовый кетчуп, у него немного другой вкус. В самом крайнем случае можно взять томатную пасту, добавить в нее соль и перец, немного зелени. Но это скорее неудачный вариант — у пасты очень специфический привкус, он многим не нравится. Пряности его, возможно, не смогут забить.
Если вы хотите приготовить идеальный соус, то вам понадобятся 1 банка помидоров в собственном соку (можно прибавить 2−3 свежих вкусных помидора), 4−5 зубчиков чеснока, 4 ст. л. оливкового масла, 1 луковица, 1 ст. л. сахара, соль, черный молотый перец.
С помидоров снять кожицу. Почистить лук и чеснок. Изрубить очень мелко в блендере.
Очень быстро обжарить лук и чеснок в оливковом масле.
Нарезать консервированные и свежие (если используются) помидоры и добавить к луку и чесноку. Чуть потомить. Потом добавить сок.
Посолить и поперчить. Томить на медленном огне, постепенно выпаривая жидкость. Когда соус станет густым, добавить сахар.
Взбить соус блендером. Такой соус подойдет не только для пиццы, но и для лазаньи, и для пасты, а также просто для тушеных овощей.
Третий элемент — начинка. Все, что не соус и не тесто — это начинка для пиццы. И она может быть совершенно разной. Это может быть только один продукт, может быть два основных, а может быть — все, что есть в холодильнике.
Еще очень важная составляющая — сыр для пиццы. Это может быть моцарелла, может быть пармезан, а может быть любой сыр, который хорошо плавится и нравится вам на вкус.
Пицца с колбасой и томатами
Нужны: 150 г теста для пиццы, 150 г колбасы, 2 помидора, 60 г томатного соуса. 100 г твердого сыра.
Тесто раскатать и выложить на противень, застеленный пергаментом.
Смазать тесто томатным соусом, посыпать сыром.
Колбасу и помидоры нарезать кружками. Разложить на пицце.
Посыпать сыром, можно добавить пряных сушеных трав.
Запечь при температуре 200 градусов в течение 15 минут.
Пицца с курицей и оливками
Возьмите 150 г теста для пиццы, 2-3 ст. л. томатного соуса, 150 г филе куриной грудки, 2 ст. л. оливок без косточек, 100 г моцареллы для пиццы, 20 г тертого твердого сыра, веточки петрушки.
Тесто раскатать, выложить на противень.
Курицу посолить, поперчить, запечь или обжарить на сковороде. Нарезать на ломтики.
Нарезать моцареллу на ломтики.
Тесто смазать томатным соусом, разложить на тесте курицу и сыр.
Нарезать оливки на кружочки, выложить на пиццу, посыпать крупно нарезанной зеленью, потом тертым твердым сыром.
Запечь пиццу в духовке при температуре 200-220 градусов в течение 15 минут.
Пицца пармиджано (с баклажанами)
Возьмите 150 г теста для пиццы, 70 г томатного соуса, 150 г баклажанов, растительное масло, 50 г сыра моцарелла, 10 г тертого пармезана, базилик зеленый.
Баклажан очистить, нарезать крупными кусочками и посолить. Оставить на 10 минут.
Баклажаны обжарить в разогретом растительном масле, выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Тесто раскатать, выложить на противень.
Смазать тесто томатным соусом, посыпать тертой моцареллой.
Выложить на пиццу баклажаны, листки зеленого базилика. Посыпать сушеным орегано, тертым пармезаном.
Запекать при температуре 200 градусов до готовности теста.
Пицца с яйцами и солеными огурцами
Для воплощения рецепта приобретите 150 г теста для пиццы, 2 яйца, сваренных вкрутую, 2 соленых крепких огурца, 100 г томатного соуса, 70 г моцареллы для пиццы, несколько веточек петрушки, оливки или каперсы по желанию.
Тесто раскатать и выложить на противень, смазанный маслом.
Яйца отварить, охладить, очистить, нарезать кружками на яйцерезке.
Огурцы нарезать кружками.
Тесто смазать томатным соусом, разложить на нем яйца и огурцы, добавить веточки петрушки, натереть сверху моцареллу.
Поставить в духовку, запекать на 220 градусах в течение 15-20 минут.
Курица с шампиньонами
Пицца включает: 150 г теста для пиццы, 120 г куриного филе, 100 г резаных консервированных шампиньонов, 1 помидор, 1 небольшую красную луковицу, 1 болгарский перец, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. кетчупа, соль и черный перец.
Тесто раскатать, положить на противень, застеленный пергаментом.
Курицу посолить, поперчить, поджарить. Нарезать тонкими ломтиками.
Смазать тесто кетчупом, смешанным с майонезом, разложить на нем кусочки курицы.
Добавить к курице ломтики шампиньонов.
Очистить лук, нарезать на дольки и обжарить на сковороде, где жарили курицу.
Нарезать помидор тонкими кружками. Перец нарезать ломтиками или квадратами.
Разложить на пицце помидоры, лук, перец.
Натереть сыр, посыпать пиццу.
Запекать пиццу при 200 градусах в течение 15-20 минут, до готовности теста.