Точно есть в холодильнике: 5 вариантов начинок для вкусной домашней пиццы

Вариант 1. Можно купить готовую лепешку для пиццы, но тогда в каждом рецепте нужно сильно уменьшить время приготовления в духовке. Вам понадобится только разогреть это тесто, а ингредиенты начинки у вас уже будут готовы к употреблению, пишет Lady.mail.ru.

Вариант 2. Можно купить готовое замороженное тесто. Оно может быть слоеным, как дрожжевым, так и бездрожжевым. Но я бы посоветовала брать бездрожжевое. Можно взять обычное дрожжевое тесто, его также часто продают в магазинах. Это тесто часто плохо поднимается, но для пиццы — это некритично.

Как раз для пышных пирогов лучше покупное дрожжевое тесто не брать, оно не очень хорошо поднимается, а вот для пиццы — в самый раз. Есть еще один вариант — тесто песочное. Но оно часто бывает сладкое, так что нужно смотреть состав.

Вариант 3. Сделать тесто самостоятельно. Это не очень сложно, необязательно это тесто должно быть дрожжевым.

Второй ингредиент отличной пиццы — это томатный соус. Его можно купить в магазине или же приготовить самому. В крайнем случае можно использовать готовый кетчуп, у него немного другой вкус. В самом крайнем случае можно взять томатную пасту, добавить в нее соль и перец, немного зелени. Но это скорее неудачный вариант — у пасты очень специфический привкус, он многим не нравится. Пряности его, возможно, не смогут забить.

Если вы хотите приготовить идеальный соус, то вам понадобятся 1 банка помидоров в собственном соку (можно прибавить 2−3 свежих вкусных помидора), 4−5 зубчиков чеснока, 4 ст. л. оливкового масла, 1 луковица, 1 ст. л. сахара, соль, черный молотый перец.