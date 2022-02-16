6 диагнозов, которые скрываются под маской “вегетососудистой дистонии”

Неврастеники часто чувствуют непонятную усталость, слабость, боли в груди и в других частях тела, головокружение.

Самые яркие симптомы обычно выдают дети с истерией. Они не только падают на пол, размахивают руками и громко кричат. Истерический невроз может проявляться в виде рвоты, “слепоты”, “глухоты”, потери сознания и даже “параличей”.

Невроз — функциональное расстройство нервной системы, при котором человек не может адекватно реагировать на стрессовые ситуации. Существуют разные формы неврозов: навязчивые мысли и движения, фобии, истерический невроз, неврастения, тревожное расстройство. Все они могут проявляться симптомами ВСД.

Если этим симптомам не нашлось других объяснений, неврологи часто диагностируют у детей или подростков ВСД. На самом деле врач просто не смог разобраться, что происходит с пациентом. Если есть “вегетативная дисфункция” — нужно искать ее первопричину, основное заболевание. Перечислим основные болезни, которые любят водить врачей за нос и “маскироваться” под ВСД.

Но ВСД очень удобна. На нее можно свалить любые проявления нарушения вегетативных функций: головные боли, головокружение, тошноту, сердцебиение, колебания артериального давления, потливость, быструю утомляемость, одышку, чувство нехватки воздуха, боли в разных частях тела и повышенную утомляемость.

Такого диагноза нет в западной медицине и в Международной классификации болезней, принятой Всемирной организацией здравоохранения.

Так получилось, что среди врачей, в первую очередь неврологов, давно прижился термин “вегетососудистая дистония”.

Вегетативная нервная система — самый незаметный отдел нервной системы в организме человека. Ее нельзя почувствовать, и ее работой нельзя сознательно управлять. Она сама управляет многими важными функциями нашего тела: работой внутренних органов, различных желез, сердца и сосудов, пишет Deti.mail.ru.

Ребенок, который страдает неврозом, не понимает, что с ним происходит, боится рассказывать о своих проблемах взрослым. Заподозрить болезнь помогут внимательное наблюдение за его поведением и доверительные отношения с родителями.

Детская депрессия

Многие считают, что у детей не бывает депрессий. Взрослые вспоминают детство как счастливое время и недоумевают: с чего бы ребенку надолго впадать в плохое настроение? Однако детская депрессия — реальная проблема, и ее распространенность растет.

О том, что с ребенком не все в порядке, расскажут следующие симптомы:

долго сохраняющееся плохое настроение,

подавленность,

потеря интереса к делам, которые раньше нравились,

сложности с концентрацией внимания,

нарушение сна, аппетита,

низкая самооценка.

Детскую депрессию нужно лечить, потому что она может привести к серьезным осложнениям, в том числе суициду. В зависимости от степени тяжести, назначают только психотерапию или сочетают ее с антидепрессантами.

Панические атаки

Панические атаки — расстройство, которое проявляется в виде эпизодов сильного беспричинного страха. В это время учащается пульс, кружится голова, возникает одышка, чувство удушья, ребенка трясет, ему кажется, что он сходит с ума. Нередко панические атаки впервые дают о себе знать в детстве или подростковом возрасте. Их, как и невроз с депрессией, зачастую очень сложно диагностировать. Приходится исключать все остальные заболевания, которые могут приводить к похожим симптомам.

Лечат панические атаки с помощью медикаментозных препаратов и психотерапии.

Бронхиальная астма

Иногда с диагнозом “вегетососудистая дистония” у неврологов лечатся дети, страдающие бронхиальной астмой. Помимо одышки, астматические приступы проявляются в виде учащенного сердцебиения, повышения артериального давления, головной боли, синюшности пальцев, кончика носа, мочек ушей — типичный набор проявлений “вегетативной дисфункции”. Установить правильный диагноз помогает специальное обследование.

Синдром раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника проявляется в виде болей и дискомфорта в животе, частого или редкого, жидкого стула, вздутия живота. Расстройство носит функциональный характер, то есть во время обследования не находят каких-либо патологических изменений, которые могли привести к таким симптомам.

Нередко детей и подростков с синдромом раздраженного кишечника беспокоят головные боли, боли в спине, синдром хронической усталости. Более чем у половины больных на все это накладывается тревожное расстройство или депрессия. И вот уже готов симптомокомплекс, о котором врач делает запись в карте: “ВСД”.

Гормональная перестройка в подростковом возрасте

Когда ребенок становится подростком, его гормональный фон меняется — в нем чаще происходят сбои. Проявляется это резкими перепадами настроения, головными болями, депрессией, тревожностью, тошнотой, повышенной утомляемостью. Обычно симптомы вскоре исчезают сами. Если этого не произошло, ребенка нужно вести к врачу, и желательно не к такому, который любит ставить диагноз “ВСД”.