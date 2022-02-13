Люди
13.02.2022, 18:53

Журналист и ведущая “Радио 4” Екатерина Вайсер: “Я была абсолютным интровертом”

 
Екатерина Конакова
интервью
Екатерина Вайсер: "Все, что делаю, я делаю из ощущения удовольствия. По-другому просто не представляю"
Foto: Ilmar Saabas
Екатерина Вайсер — журналист Радио 4. Ее голос знают, пожалуй, все русскоговорящие жители Эстонии. В этом сезоне Екатерина ведет утренние программы “Великолепная четверка”, “Утро доброе” и делает сюжеты как репортёр. А еще многие следят за Катей на страницах ее фейсбука и инстаграма, где она щедро делится событиями, людьми и интересными вещами, попадающими в поле ее журналистского зрения. Кстати, блогером при этом она себя не считает.

— Обожаю поддерживать талантливых людей, от чистого сердца подчеркивать важность простых людей. У нас мрачный климат, всех достала пандемия, плюс менталитет такой в Эстонии, что мы нечасто говорим слова поддержки друг другу. Если сделаешь хорошо, то никто не заметит, если сделаешь плохо, набежит куча народу, который укажет на твою ошибку. И так здорово, когда мы можем сделать комплимент. Пусть он даже будет онлайн.

Как радиоведущей Екатерине Вайсер удается с легкостью вставать в 3:45? Кем она хотела на самом деле стать в детстве? И в чем секрет ее неизменно хорошего настроения и способности все успевать?

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