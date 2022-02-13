13.02.2022, 18:53
Журналист и ведущая “Радио 4” Екатерина Вайсер: “Я была абсолютным интровертом”
Foto: Ilmar Saabas
Екатерина Вайсер — журналист Радио 4. Ее голос знают, пожалуй, все русскоговорящие жители Эстонии. В этом сезоне Екатерина ведет утренние программы “Великолепная четверка”, “Утро доброе” и делает сюжеты как репортёр. А еще многие следят за Катей на страницах ее фейсбука и инстаграма, где она щедро делится событиями, людьми и интересными вещами, попадающими в поле ее журналистского зрения. Кстати, блогером при этом она себя не считает.