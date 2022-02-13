Журналист и ведущая “Радио 4” Екатерина Вайсер: “Я была абсолютным интровертом”

— Обожаю поддерживать талантливых людей, от чистого сердца подчеркивать важность простых людей. У нас мрачный климат, всех достала пандемия, плюс менталитет такой в Эстонии, что мы нечасто говорим слова поддержки друг другу. Если сделаешь хорошо, то никто не заметит, если сделаешь плохо, набежит куча народу, который укажет на твою ошибку. И так здорово, когда мы можем сделать комплимент. Пусть он даже будет онлайн.

Как радиоведущей Екатерине Вайсер удается с легкостью вставать в 3:45? Кем она хотела на самом деле стать в детстве? И в чем секрет ее неизменно хорошего настроения и способности все успевать?

