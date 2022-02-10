Ученые: аутизм можно выявить на обычном пренатальном УЗИ

Исследователи изучили данные сотен пренатальных ультразвуковых исследований, проведенных в середине беременности. Они обнаружили аномалии в сердце, почках и голове у 30 % плодов, у которых позже развился РАС, что в три раза выше, чем у нормально развивающихся плодов из общей популяции, и в два раза выше, чем у их нормально развивающихся братьев и сестер. Аномалии выявлялись чаще у девочек, чем у мальчиков, и тяжесть аномалий также была связана с последующей тяжестью РАС, пишет MedikForum.