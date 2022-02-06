Многодетные семьи ищут дружелюбные рестораны: расскажите о своих любимых

“Прошли времена, когда дружелюбным к семьям заведение питания делали картофель-фри и большая игровая комната. Важнее всего улыбка, доброе слово и эмпатия. Мы хотим найти все заведения общественного питания, которые маленькими деталями — будь то блюда, развивающие комплекты для детей или быстрое обслуживание — стремятся сделать еду вне дома незабываемым событием для всей семьи, для родителей и детей”, — сказал президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

Заявку на получение знака “Дружелюбное к семьям предприятие общественного питания” могут подать рестораны и кафе по всей Эстонии, для которых семьи с детьми являются постоянным сегментом клиентов. К апрелю семьи с детьми выберут наиболее достойных кандидатов.

“Для того, чтобы отметить все места, достойные нашего знака, мы просим помощи у семей с детьми. Ждем от вас рекомендаций о ресторанах, где можно хорошо провести время всей семьей”, — добавил Ыунап.

Заявки принимаются до 28 февраля, зарегистрироваться можно на этом сайте. Об ориентированных на семьи ресторанах можно рассказать на специальной странице в Facebook.

Знак “Дружелюбное к семьям предприятие общественного питания” присуждается в этом году уже во второй раз. В 2021 году отмечены были 19 ресторанов по всей Эстонии:

Allee Restoran, Babyback Ribs & BBQ, ресторан GoSpa, Kohvik Julius, Kohvik Spargel, Lore Bistroo, ресторан Lucca, Mack Bar-B-Que Beachclub, Mack Bar-B-Que Mustamäe Keskus, Mack Bar-B-Que Valge Maja, Noarootsi Lokaal, Restoran Nero, Restoran Pann&Kook, Ristorante Flavore, Rohuaia Kohvik, Saaremaa Veski, Snoob Resto, Tulivee Restoran и Ugandi Resto. Любимцами семей стали ресторан Lucca в Табасалу и ресторан GoSpa на Сааремаа.