Как нельзя жарить картошку: 7 главных ошибок

Ошибка № 1. Не та картошка

Картофель картофелю рознь. Мы знаем, что бывают белые, желтые и красные сорта картофеля. На самом деле сортов гораздо больше, но визуально можно разделить их на три части. Сорта картофеля отличаются разным содержанием крахмала. Для жарки нужна та картошка, где крахмала меньше, — красная или розовая. Белая хорошо разваривается, она подходит для пюре, в ней как раз больше всего крахмала. Желтая картошка хорошо держит форму, ее используют для супов, салатов, запекания, пишет Lady.mail.ru.

Ошибка № 2. Мало масла

Много масла — это вредно. Мы все знаем об этом и стараемся налить на сковороду как можно меньше масла, буквально только слегка ее смазать с помощью силиконовой кисти. Вот только картофель у нас либо прилипает к сковородке (это возможно, если сковорода без антипригарного покрытия, плохо разогрета или покрытие испорчено), либо пускает сок и скорее тушится, чем жарится.

Увы, если вы хотите хрустящую корочку, то правилами здорового питания придется пренебречь и налить на сковороду побольше масла. Не как для фритюра, конечно, но ложки 2-3 вам точно понадобится. Кроме того, это масло нужно будет прогреть, в холодное кидать ломтики картофеля не стоит.

Ошибка № 3. Холодная сковорода

Сковороду нужно хорошо разогревать, иначе картошка может прилипнуть ко дну, ее будет сложно отмыть потом, да и нужной корочки в результате жарки не получится. При этом важно сковороду не перегревать, ибо на сковороде начнет гореть масло, что очень вредно.

Да и сама картошка тоже легко может пригореть. Поэтому нужно поставить сковороду на средний огонь, прогреть ее несколько минут, налить на нее масло и его тоже прогреть в течение минуты, а потом бросать на сковороду нарезанный картофель. Если от масла пойдет легкий белый дым или оно начнет потрескивать, значит, перегрелось. Нужно снимать сковороду с огня, дать ей остыть пару минут, а потом начинать жарить.

Ошибка № 4. Неправильная нарезка