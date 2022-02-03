Как нельзя жарить картошку: 7 главных ошибок
Ошибка № 1. Не та картошка
Картофель картофелю рознь. Мы знаем, что бывают белые, желтые и красные сорта картофеля. На самом деле сортов гораздо больше, но визуально можно разделить их на три части. Сорта картофеля отличаются разным содержанием крахмала. Для жарки нужна та картошка, где крахмала меньше, — красная или розовая. Белая хорошо разваривается, она подходит для пюре, в ней как раз больше всего крахмала. Желтая картошка хорошо держит форму, ее используют для супов, салатов, запекания, пишет Lady.mail.ru.
Ошибка № 2. Мало масла
Много масла — это вредно. Мы все знаем об этом и стараемся налить на сковороду как можно меньше масла, буквально только слегка ее смазать с помощью силиконовой кисти. Вот только картофель у нас либо прилипает к сковородке (это возможно, если сковорода без антипригарного покрытия, плохо разогрета или покрытие испорчено), либо пускает сок и скорее тушится, чем жарится.
Увы, если вы хотите хрустящую корочку, то правилами здорового питания придется пренебречь и налить на сковороду побольше масла. Не как для фритюра, конечно, но ложки 2-3 вам точно понадобится. Кроме того, это масло нужно будет прогреть, в холодное кидать ломтики картофеля не стоит.
Ошибка № 3. Холодная сковорода
Сковороду нужно хорошо разогревать, иначе картошка может прилипнуть ко дну, ее будет сложно отмыть потом, да и нужной корочки в результате жарки не получится. При этом важно сковороду не перегревать, ибо на сковороде начнет гореть масло, что очень вредно.
Да и сама картошка тоже легко может пригореть. Поэтому нужно поставить сковороду на средний огонь, прогреть ее несколько минут, налить на нее масло и его тоже прогреть в течение минуты, а потом бросать на сковороду нарезанный картофель. Если от масла пойдет легкий белый дым или оно начнет потрескивать, значит, перегрелось. Нужно снимать сковороду с огня, дать ей остыть пару минут, а потом начинать жарить.
Ошибка № 4. Неправильная нарезка
Если вы нарезаете картофель довольно мелко, чтобы он побыстрее прожарился, то это вполне допустимо. Только в случае тонкой соломки нужно наливать больше масла и класть на сковороду совсем немного картофеля, не перемешивать его, а один раз перевернуть. Тогда у вас получится хрустящая картофельная соломка.
Если нарезать картофель крупными кусками, то он будет жариться довольно долго, придется его много раз переворачивать, и можно повредить корочку или плохо прожарить картофельные кусочки. Крупные дольки картофеля лучше запекать или жарить во фритюре. Хотя последний способ совсем далеко уходит от правил здорового питания.
Оптимально нарезать картофель средней соломкой: в толщину примерно 7-8 мм, а в длину не более 3-4 см. Тогда картофель хорошо прожарится и не будет находиться на сковороде слишком долго.
Ошибка № 5. Мокрый картофель
Продвинутые кулинары знают о том, что в жареном картофеле должно быть меньше крахмала. И есть способ его оттуда извлечь: нужно просто замочить нарезанную для жарки картошку на полчаса в холодной воде, потом вынуть ее с помощью шумовки. Вот только нельзя бросать мокрый картофель в разогретое масло. Во-первых, масло может начать сильно разбрызгиваться при попадании воды, так можно получить ожоги. Во-вторых, на мокром картофеле не образуется та самая нужная нам корочка.
Чтобы избежать этой ошибки, картофель стоит просто подсушить на бумажном полотенце и промокнуть салфетками, а потом уже кидать его на разогретую сковороду.
Ошибка № 6. Часто мешать
Это важное правило для жарки картошки. Нужно кинуть на сковороду и забыть. Минут на 5-7. А потом вернуться и перевернуть. Тогда на дольках картофеля образуется качественная хрустящая корочка.
Не нужно часто перемешивать картошку на сковороде, этим вы разрушаете весь вкус и текстуру блюда, корочка разбивается, картошка становится мягкой — ломается и теряет форму. Поэтому нужно ее перемешивать, просто аккуратно переворачивая лопаткой, и делать это не чаще 3-4 раз за всю жарку.
Ошибка № 7. Закрыть крышкой
Картошка, закрытая крышкой, чтобы она хорошо и быстро прожарилась, теряет свою хрустящую корочку и становится мягкой. Все дело в том, что из-за конденсата, образующегося под крышкой, она скорее тушится, чем жарится. Тоже получится вкусное блюдо, но картошка не будет хрустящей.
Если вы боитесь, что будет разбрызгиваться масло, то можно взять крышку со множеством дырочек: она не выпускает масло из сковороды, а конденсат под ней не образуется, потому что обеспечивается вентиляция.