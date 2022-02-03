Мой ребенок смотрит порно. Что делать?

За советом к DELFI обратилась мама десятилетнего ребенка: “Сегодня утром я узнала, что мой сын, страдающий зависимостью от компьютера и телефона, уже какое-то время ищет и просматривает видео порнографического характера. Когда я настраивала ему мобильный телефон, то указала, что пользователь — ребенок, в том числе и в аккаунте Google. Но молодой компьютерный “гений” с легкостью создал себе другой аккаунт, где, конечно, указал, что он старше 18 лет. Первый вопрос — как технически с этим бороться? Кроме того, я не понимаю, как с ним поговорить и объяснить, что подобные изображения и видео могут нанести вред его несформировавшейся психике?”.