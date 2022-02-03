03.02.2022, 13:51
Мой ребенок смотрит порно. Что делать?(21)
Фото автора Ivan Samkov: Pexels
Индустрия порнографии не знает границ. Что делать, если откровенный контент становится доступным детям? Последствия могут быть очень серьезными и молодые люди рискуют получить травму на всю жизнь. Эксперты предупреждают: просмотр порнографии может вызвать привыкание, так же как курение и алкоголь. Взрослые люди могут самостоятельно принимать решение, как часто и с кем смотреть или не смотреть порнографические материалы. Однако незрелая психика ребенка может сильно пострадать от подобных сцен. И задача взрослых — защитить детей.